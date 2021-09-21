Bu rekorlar başka yerde yok! Saçıyla ip atlayandan en kısa vücut geliştiricisine kadar 2022 Guinness Rekorlar Kitabı açıklandı

Sınırları zorlayan yetenekler, en ilginç özellikler ve akla gelmeyecek uğraşlardan elde edilen rekorların listelendiği Guinness Rekorlar Kitabı’nın 2022 edisyonu çıktı. Kendi saçıyla ip atlayan kadından dünyanın en kısa boylu vücut geliştiricisine kadar 2022 yılındaki yeni rekorlar sizleri şoke edecek.
BİRBİRİNDEN İLGİNÇ REKORLARA İMZA ATILDI
DÜNYANIN EN KISA BOYLU VÜCUT GELİŞTİRİCİSİ
Hintli Pratik Mohite, 102 santimetrelik boyuyla dünyanın en kısa boylu vücut geliştiricisi olarak Guinness Rekorlar Kitabı'nda yer aldı.
DÜNYANIN EN KISA İKİZLERİ
Almanya'dan Elisabeth ev Katharina Lindinger, 1.28 santimetrelik boylarıyla dünyanın yaşayan en kısa ikizleri.
DÜNYANIN EN UZUN BOYLU GENCİ
Dünyanın en uzun boylu genci unvanı, 226.9 santimetre boyuyla 15 yaşındaki Olivier Rioux'un.
DÜNYANIN EN UZUN BOYLU VÜCUT GELİŞTİRİCİSİ
Hollandalı vücut geliştirici Olivier Richters, 218.3 cm boyuyla dünyanın en uzun boylu vücut geliştiricisi oldu.
DÜNYANIN EN UZUN KULAKLI KÖPEĞİ
Dünyanın en uzun kulaklı köpeği Lou, 34 cm kulaklarıyla 'yaşayan en uzun kulaklı köpek' oldu.
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