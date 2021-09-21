Bu rekorlar başka yerde yok! Saçıyla ip atlayandan en kısa vücut geliştiricisine kadar 2022 Guinness Rekorlar Kitabı açıklandı

Sınırları zorlayan yetenekler, en ilginç özellikler ve akla gelmeyecek uğraşlardan elde edilen rekorların listelendiği Guinness Rekorlar Kitabı’nın 2022 edisyonu çıktı. Kendi saçıyla ip atlayan kadından dünyanın en kısa boylu vücut geliştiricisine kadar 2022 yılındaki yeni rekorlar sizleri şoke edecek.