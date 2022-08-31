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Bu transfer çok konuşulur! 'Pjanic, Aslan oluyor' İşte transferin detayları...

31.08.2022 18:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Galatasaray kadrosunu yaptığı 8 takviyeyle güçlendirirken, 8 Eylül'e kadar sürecek olan transfer tescil sezonu öncesi çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Birçok isimle görüşme halinde olan Sarı-Kırmızılı kurmaylar için Fransa'dan oldukça dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Buna göre daha önce Süper Lig'de Beşiktaş forması giymiş olan Miralem Psjanic için Galatasaray devrede. İşte detaylar...

Miralem Pjanic

Miralem Pjanic

BOS Bosna Hersek
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Barcelona
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Yeni sezonda Okan Buruk ile şampiyonluk şarkıları söylemek isteyen Galatasaray'da transfer harekatı hız kesmeden devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar şu ana kadar kadrosuna Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sergio Oliviera, Leo Dubois, Seferovic, Fredrik Midtsjö, Torreira ve Mertens isimlerini katarken temaslarını da sürdürüyor.

Okan Buruk geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada takıma takviyelerin yapılacağının sinyallerini verirken, Fransız basınından oldukça konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

'PJANIC İÇİN İLK TEMAS...'

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Fransız basınından 'mediafootmarseille.fr'nin haberine göre; Daha önce Süper Lig'de Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen ve bonservisinin bulunduğu kulüp olan Barcelona'ya geri dönen 32 yaşındaki tecrübeli oyuncu Miralem Pjanic için Galatasaray bastırıyor.

'DÖNÜŞ İHTİMALİ GÜÇLÜ'

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Kariyerine İspanyol devi Barcelona'da devam etmesi beklenmeyen tecrübeli futbolcu için Nice, Marsilya ve Al Nassr gibi kulüpleri yazılırken, Fransız basının Galatasaray'ın oyuncu için kulübü Barcelona ile temasa geçtiğini ve oyuncuyu ikna ettiğini yazdı. Ayrıca haberde Pjanic'in Türkiye'ye dönüş ihtimalinin oldukça güçlü olduğunun da altı çizildi.

"324 MESAJ GELDİ"

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Pjanic'i kadrosuna katmak istediği iddia edilen Al Nassr'da da Başkan Musalli Al-Muammar kendisine ait Twitter hesabından açıklama yaparken, "Uyandım ve telefonuma 324 mesaj geldi. Yemin ederim Barcelona ile ne bir temasımız var ve yemin ederim Pjanic konusunda hiçbir ilgimiz yok. Takımımız takviyeleri yaptı, sözleşmelerimiz teknik raporlara dayanıyor" ifadelerini kullandı.

JUVENTUS İSTEMİYOR

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Öte yandan, yakın dönemde Miralem Pjanic'in tekrar Juventus'a geri dönmek istediği yönünde haberler alırken, Serie A devinin taraftarları Bosnalı oyuncu için sert tepkiler göstermişti. 32 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 26 maçta 4 asist yaptı.

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MIRALEM PJANIC FOTOĞRAFLARI

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