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  4. Bu transferin şakası yok! 'Cristiano Ronaldo, Galatasaray ya da Inter Miami'ye gidecek!'

Bu transferin şakası yok! 'Cristiano Ronaldo, Galatasaray ya da Inter Miami'ye gidecek!'

10.10.2022 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı oyuncularla dikkat çeken Galatasaray, oldukça büyük bir hamlenin peşinde. Sarı - kırmızılı kulübün başkan vekili Erden Timur'un "İnsan hayaline sınır çizmeyecek" şeklinde sinyalini verdiği Cristiano Ronaldo transferinde iş ciddiye bindi. İspanyol basını; Manchester United'dan ayrılmayı kafasına koyan Portekizli süperstar için Galatasaray ve David Beckham'ın başkanlığını yaptığı Inter Miami'nin yarışta olduğunu yazdı.

Spor Toto Süper Lig'de mutlak şampiyonluk parolasıyla 2022/23 sezonuna başlayan Galatasaray, yaz transfer döneminde yaptığı hamlelerle Türk ve dünya basınında ses getirmişti. Özellikle transferin son gününde Mauro Icardi, Juan Mata, Mathias Ross, Milot Rashica ve Yusuf Demir gibi isimleri kadrosuna katarak dikkat çeken Aslan için flaş bir iddia gündeme geldi...

CRISTIANO RONALDO TRANSFERİ KIZIŞTI

TAKIMDAN AYRILMASINA KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR

TAKIMDAN AYRILMASINA KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR
İngiltere Premier Lig devi Manchester United'da forma giyen ancak teknik direktör Erik ten Hag'ın süre vermemesi nedeniyle mutsuz olan Cristiano Ronaldo'nun devre arası ya da sezon sonunda Kırmızı Şeytanlar'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

GALATASARAY İDDİASI

GALATASARAY İDDİASI
Yeni takım arayışlarına başladığı iddia edilen Portekizli yıldız için Galatasaray'ın devrede olduğu daha önce ortaya çıkmıştı.

RAKİP INTER MIAMI

RAKİP INTER MIAMI
Mundo Deportivo'nun haberine göre; Cristiano Ronaldo için David Beckham'ın ortak sahibi ve başkanı olduğu Inter Miami, Galatasaray ile yarışta...

BECKHAM İSTİYOR

BECKHAM İSTİYOR
Beckham'ın Gonzalo Higuain'den boşalan santrfor bölgesini Ronaldo ile doldurmak istediği öne sürüldü.

KIYASIYA YARIŞ

KIYASIYA YARIŞ
Ancak Galatasaray'ın Ronaldo için masadan çekilmeyeceği ve David Beckham ile kıyasıya bir yarış içerisine gireceği ifade edildi.
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