Bu transferin şakası yok! 'Cristiano Ronaldo, Galatasaray ya da Inter Miami'ye gidecek!'

Spor Toto Süper Lig'de mutlak şampiyonluk parolasıyla 2022/23 sezonuna başlayan Galatasaray, yaz transfer döneminde yaptığı hamlelerle Türk ve dünya basınında ses getirmişti. Özellikle transferin son gününde Mauro Icardi, Juan Mata, Mathias Ross, Milot Rashica ve Yusuf Demir gibi isimleri kadrosuna katarak dikkat çeken Aslan için flaş bir iddia gündeme geldi...

CRISTIANO RONALDO TRANSFERİ KIZIŞTI

TAKIMDAN AYRILMASINA KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR İngiltere Premier Lig devi Manchester United'da forma giyen ancak teknik direktör Erik ten Hag'ın süre vermemesi nedeniyle mutsuz olan Cristiano Ronaldo'nun devre arası ya da sezon sonunda Kırmızı Şeytanlar'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

GALATASARAY İDDİASI Yeni takım arayışlarına başladığı iddia edilen Portekizli yıldız için Galatasaray'ın devrede olduğu daha önce ortaya çıkmıştı.

RAKİP INTER MIAMI Mundo Deportivo'nun haberine göre; Cristiano Ronaldo için David Beckham'ın ortak sahibi ve başkanı olduğu Inter Miami, Galatasaray ile yarışta...

BECKHAM İSTİYOR Beckham'ın Gonzalo Higuain'den boşalan santrfor bölgesini Ronaldo ile doldurmak istediği öne sürüldü.