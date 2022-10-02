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Bulgaristan'daki erken seçimler için Sakarya ve Kocaeli'de oy verme işlemi başladı

02.10.2022 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bulgaristan'daki erken seçimler için Sakarya ve Kocaeli'de oy verme işlemi başladı

SAKARYA/KOCAELİ (AA) - Bulgaristan'da yapılan erken seçim kapsamında Sakarya ve Kocaeli'de yaşayan çifte vatandaşlar, oylarını kullanmaya başladı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki Hacı Emine Oba İlk ve Ortaokulu'na gelen vatandaşlar, kimlik kontrolünün ardından kurulan tek sandıkta oylarını kullanıyor.

Oyunu kullanan vatandaşlardan Yılmaz Şahin, seçimin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni etti.

Sandığa gelerek görevlerini yaptıklarını dile getiren Kemal Öztürk ise seçimin hayırlı olmasını diledi.

Kocaeli'de de çifte vatandaşlar, Bulgaristan'daki erken genel seçim kapsamında Çayırova, Darıca, Derince, Gebze, Karamürsel, Körfez ve İzmit ilçelerinde kurulan 10 sandıkta oylarını kullanmaya başladı.

Derince ilçesindeki Yenikent Anadolu Lisesi'nde oy kullanımını takip eden Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-TÜRK) Genel Başkanı Günay Uzun, gazetecilere, sürecin sorunsuz ilerlediğini söyledi.

Gün sonuna kadar Kocaeli'de 6 bine yakın seçmenin oy kullanmasını beklediklerini ifade eden Uzun, "Sabahın erken saatleri olmasına rağmen şu an Kocaeli genelinde 300'den fazla oy kullanıldı. Gün sonunda 6 bin civarında oy kullanılmasını bekliyoruz. Vatandaşlarımız mutlaka oylarını kullansınlar, oylarımıza ihtiyaçları olanlar var. Bulgaristan'da 2020'den beri 4. seçime gidiyoruz. Umarım bu seçimden sonra Bulgaristan istikrarlı hükümete kavuşur ve oradaki arkadaşlarımızın huzur ve refah seviyesi artar." dedi.

Bulgaristan'daki erken seçimler için Sakarya ve Kocaeli'de oy verme işlemi başladı

Bulgaristan'daki erken seçimler için Sakarya ve Kocaeli'de oy verme işlemi başladı

Bulgaristan'daki erken seçimler için Sakarya'da oy verme işlemi başladı

Bulgaristan'daki erken seçimler için Sakarya'da oy verme işlemi başladı

Bulgaristan'daki erken seçimler için Sakarya'da oy verme işlemi başladı

Bulgaristan'daki erken seçimler için Sakarya'da oy verme işlemi başladı

Bulgaristan'daki erken seçimler için Sakarya'da oy verme işlemi başladı

Bulgaristan'daki erken seçimler için Sakarya'da oy verme işlemi başladı

Bulgaristan'daki erken seçimler için Sakarya'da oy verme işlemi başladı

Bulgaristan'daki erken seçimler için Sakarya'da oy verme işlemi başladı

Bulgaristan'daki erken seçimler için Sakarya'da oy verme işlemi başladı

Bulgaristan'daki erken seçimler için Sakarya'da oy verme işlemi başladı

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Anahtar Kelimeler:
Bulgaristan Sakarya erken seçim oy verme sandık

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