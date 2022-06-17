Bursa ve çevre illerdeki okullarda karne heyecanı

Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Bilecik ve Yalova'da öğrenciler karnelerini alarak yaz tatiline başladı.

Bursa'da 41 bin 650 öğretmenin eğitim verdiği 1939 okulda 609 bin 825 öğrenci karne sevinci yaşadı.

Vali Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, Lütfi Banuşoğlu İlkokulunda düzenlenen törende öğrencilere karnelerini dağıttı.

- Eskişehir

Ahmet Yesevi İşitme Engelliler İlkokulu'nda düzenlenen karne törenine, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Tepebaşı Kaymakamı Ahmet Önal, İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, Tepebaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özcan ile öğrenciler ve veliler katıldı.

İşitme engelli öğrencilere sınıflarında karneleri ve hediyeleri protokol üyeleri tarafından verildi.

- Balıkesir

Balıkesir'de okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki 193 bin öğrenci yaz tatiline girdi.

Altıeylül ilçesindeki Plevne İlkokulu'nda gerçekleştirilen törende öğrenciler, karnelerini Vali Hasan Şıldak ve protokol üyelerinden aldı.

Törenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Şıldak, ilde Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi (BİGEP) kapsamında bu yılın daha verimli geçtiğini söyledi.

Vali Şıldak, "Sevgili öğrencilerimizi tebrik ediyoruz. Onların başarılı olması, ülkemizin daha gelişmiş olması ve başarıları yakalaması için ilk adımdır. Bu itibarla yarın ve pazar günü yapılacak olan YKS'de bütün öğrencilerimize üstün başarılar diliyoruz." dedi.

Programa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Birol Şahin, Altıeylül Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı katıldı.

- Bilecik

Bilecik'te 178 okulda 37 bin 72 öğrenci karne almanın heyecanını yaşadı.

Vali Kemal Kızılkaya, Cumhuriyet İlkokulundaki karne törenine katıldı. Öğrencilere karnelerini veren Kızılkaya, çocuklara tatillerini iyi değerlendirmeleri tavsiyesinde bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol ise yazılı yaptığı açıklamada, uzun soluklu bir eğitim öğretim yılını birçok tecrübe ve farkındalıkla tamamladıklarını ifade etti.

Hiçbir başarının tesadüf olmadığını vurgulayan Akyol, "Okulda öğrendiklerinizin üstüne tatilde yeni bilgi ve beceriler ekleyerek öğrenme yolculuğunuzu çeşitlendirmeniz, geleceğinize yapacağınız önemli bir yatırım olacaktır." ifadesini kullandı.

- Yalova

Yalova il genelindeki 200 okulda görev yapan 3 bin 500 öğretmen ile eğitim gören 49 bin 300 öğrenci, karne heyecanı yaşadı.

Yalova İlkokulu'nda gerçekleştirilen karne töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Öğrencilerin şiirlerini okuması ve halk oyunları gösterisinin ardından Yalova Valisi Muammer Erol, Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Cumhuriyet Başsavcısı Cuma Çoban ve kurum müdürleri öğrencilere karnelerini dağıttı.

Özellikle ilk karnelerini alan birinci sınıfların heyecanına tanık olmak isteyen ailelerin yoğun ilgi gösterdiği tören, öğrencilere hediyelerinin verilmesiyle son buldu.