Bursa'da bir işçinin kopan parmakları 10 saatlik operasyonla yerine dikildi

Bursa'da fabrikada elyaf kesme makinasında 3 parmağı kopan işçinin parmakları, 10 saat süren operasyonla başarılı şekilde yerine dikildi.

Arkadaşına yardım amacıyla Yıldırım ilçesinde çalıştığı fabrikaya giden İlhan Baydan (46), burada makine ayarı yaparken sağ elinin 3 parmağını kaptırdı.

Kopan parmaklarını poşete koyarak yanına alan ve gittiği Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilk müdahalesi yapılan Baydan, sevk edildiği Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde ameliyata alındı.

Baydan'ın kopan parmakları, mikrocerrahi tekniği ile başarılı şekilde birleştirilerek yerine dikildi.

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Gökay Eken, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanın iş kazası sonucu sağ elinin işaret, orta ve yüzük parmaklarında tam kopma yaralanmasıyla hastaneye başvurduğunu ifade etti.

Hastanın parmakları elinden tamamen ayrılmış halde olduğunu belirten Eken, şöyle konuştu:

"Biz onu hemen bekletmeden acil bir şekilde ilk değerlendirmesini yaptıktan sonra ameliyata aldık. Yaklaşık 10-11 bir saatlik süren bir operasyonla her üç parmağını yerine replante ettik mikrocerrahi tekniğini kullanarak, damarlarını, sinirlerini onardık. Bu şekilde başarılı bir operasyonla ameliyatı tamamladık. Hastamız şu an ameliyat sonrası beşinci gününde, takipleri iyi. Parmakları yaşıyor."

Eken, hastanın takibine devam ettiklerini vurgulayarak, "Tabii ki bu ameliyatlardan sonra bir miktar his kaybı, hareket kısıtlılığı kalabiliyor ama bu minimum olsun diye biz gerekli fizik tedavi ve gerekli ek tedavilerini uygulayacağız hastaya. Bunun minimum düzeyde kalmasını sağlayacağız." açıklamasında bulundu.

Kopan parmakları tekrar dikilen İlhan Baydan da makinesini ayarlamak için arkadaşının çalıştığı fabrikaya yardıma gittiğini ve bu sırada elyaf kesme makinasının 3 parmağını kestiğini söyledi.

Baydan, makinenin önüne düşen parmaklarını poşete koyarak yanına aldığını ve Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine geldiğini belirterek, "Burada hocalar bayağı bir uğraştılar, ilgilendiler. Yaklaşık 12 saat kadar ameliyatta kaldım. Ameliyat süreci sonrası iyiydi benim için çünkü hocalar ağrımı, acımı hafifletmek için ellerinden geleni yaptılar. Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.