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  4. Bursa'da evlerinde sızan doğal gazdan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Bursa'da evlerinde sızan doğal gazdan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı

19.10.2022 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da evlerinde sızan doğal gazdan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Bursa'da bir evde tesisattan sızan doğal gazdan etkilenen çift ile 2 çocuğu tedaviye alındı.

Yıldırım ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi'nde yaşayan Hacı Bayrakçı (49), 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp kendisi ve aile bireylerinin fenalaştığını söyleyerek yardım istedi.

Bunun üzerine söz konusu eve gelen sağlık ekipleri, Hacı Bayrakçı, eşi Cemile (48) ve kızları Derya (25) ile Dilara Bayrakçı'nın (21) kombi bacasından sızan gazdan etkilendiklerini belirledi.

İlk müdahalelerinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen aile fertlerinden anne ve kızlarının sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Bursa'da evlerinde sızan doğal gazdan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Bursa'da evlerinde sızan doğal gazdan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Bursa'da evlerinde sızan doğal gazdan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Bursa'da evlerinde sızan doğal gazdan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Bursa'da evlerinde sızan doğal gazdan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Bursa'da evlerinde sızan doğal gazdan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Bursa'da evlerinde sızan doğal gazdan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Bursa'da evlerinde sızan doğal gazdan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı

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Bursa doğal gaz hastane kombi

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