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Bursa'da fabrikada kimyasal maddeden etkilenen 3 işçi tedavi altına alındı

11.08.2022 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da fabrikada kimyasal maddeden etkilenen 3 işçi tedavi altına alındı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, kimyasal maddeden etkilenen 3 işçi hastaneye kaldırıldı.

İlçedeki bir gübre fabrikasında amonyak tankında çalışan işçilerden bazıları fenalaştı.

Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD'a bağlı Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekibi de bölgeye geldi.

Sağlık ekipleri, kimyasal maddeden etkilenen Halil İbrahim Aytaç, Zafer Yıldırım ve Muhammet Yün'ü Gemlik Devlet Hastanesi'ne götürdü.

İşçilerden Muhammet Yün'ün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Bursa'da fabrikada kimyasal maddeden etkilenen 3 işçi tedavi altına alındı

Bursa'da fabrikada kimyasal maddeden etkilenen 3 işçi tedavi altına alındı

Bursa'da fabrikada kimyasal maddeden etkilenen 3 işçi tedavi altına alındı

Bursa'da fabrikada kimyasal maddeden etkilenen 3 işçi tedavi altına alındı

Bursa'da fabrikada kimyasal maddeden etkilenen 3 işçi tedavi altına alındı

Bursa'da fabrikada kimyasal maddeden etkilenen 3 işçi tedavi altına alındı

Bursa'da fabrikada kimyasal maddeden etkilenen 3 işçi tedavi altına alındı

Bursa'da fabrikada kimyasal maddeden etkilenen 3 işçi tedavi altına alındı

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zehirlenme Bursa Gemlik fabrika gübre kimyasal

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