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Bursa'da odun ve kömür depolama tesisinde çıkan yangın söndürüldü

19.09.2022 07:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da odun ve kömür depolama tesisinde çıkan yangın söndürüldü

Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki odun ve kömür depolama tesislerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Arabayatağı Mahallesi Ormanlar Caddesi'ndeki bir odun deposunda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, yanındaki diğer odun deposuna sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla yangın söndürülürken, yangında tonlarca odun ve kömür yandı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bursa'da odun ve kömür depolama tesisinde çıkan yangın söndürüldü

Bursa'da odun ve kömür depolama tesisinde çıkan yangın söndürüldü

Bursa'da odun ve kömür depolama tesisinde çıkan yangın söndürüldü

Bursa'da odun ve kömür depolama tesisinde çıkan yangın söndürüldü

Bursa'da odun ve kömür depolama tesisinde çıkan yangın söndürüldü

Bursa'da odun ve kömür depolama tesisinde çıkan yangın söndürüldü

Bursa'da odun ve kömür depolama tesisinde çıkan yangın söndürüldü

Bursa'da odun ve kömür depolama tesisinde çıkan yangın söndürüldü

Bursa'da odun ve kömür depolama tesisinde çıkan yangın söndürüldü

Bursa'da odun ve kömür depolama tesisinde çıkan yangın söndürüldü

Bursa'da odun ve kömür depolama tesisinde çıkan yangın söndürüldü

Bursa'da odun ve kömür depolama tesisinde çıkan yangın söndürüldü

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yangın Bursa Yıldırım odun

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