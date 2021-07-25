Bursa'da Yaban Mersini Festivali gerçekleştirildi

İznik Belediyesi tarafından Yaban Mersini Festivali düzenledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, son yıllarda yaban mersini üreticiliğiyle dikkati çeken ilçeye bağlı Candarlı Mahallesi'nde meyveyi ve bölgeyi tanıtmak amacıyla festival gerçekleştirildi.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan festivalde konuşan Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, festivali geleneksel hale getirmek istediklerini söyledi.

İznik'in Bursa'nın ilk yaban mersini dikilen yeri olduğunu belirten Usta, şöyle devam etti:

"Şu anda Bursa'nın en büyük dikim alanına sahip bölgesi de Candarlı Mahallesi. Bu bölgemiz aynı zamanda kırsal turizmde ve hayvancılıkta da merkez konumdadır. İznik Belediyesi olarak elimizden gelen desteği bölge halkımıza, muhtarlarımıza veriyoruz. Etkinliğimize katılımınızdan dolayı her birinize teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum."

Candarlı Mahallesi Muhtarı Ömer Yavuz da 2 dönüm arazide başladıkları yaban mersini yetiştiriciliğinin bugün yüzlerce dönüme ulaştığını kaydetti.

Festivalde, İznik Belediyesi Mehter Takımı'nın gösterisi ve en güzel yaban mersininin seçimi de yapıldı. Dereceye girenlere İznik çinisi verildi. Programa katılanlara İznik Belediyesi tarafından etkinliğe özel yaptırılan yaban mersini dondurması ikram edildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Süleyman Çelik, İznik Kaymakam Vekili Orhangazi Kaymakamı Süleyman Özçakıcı, Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Erdoğan Ceylan ile diğer ilgililerin katıldığı festival, hasat etkinliğiyle sona erdi.