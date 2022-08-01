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  4. Burun estetiği yaptıran İrem Helvacıoğlu tartışma yarattı

Burun estetiği yaptıran İrem Helvacıoğlu tartışma yarattı

01.08.2022 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Disney Plus projesi Kaçış'ta Engin Akyürek ile birlikte rol alan İrem Helvacıoğlu burnuna estetik yaptırdı. Güzel oyuncunun son hali sosyal medyada tartışma yarattı.

Sen Anlat Karadeniz'de dizisiyle geniş hayran kitlesi yakalayan sonrasında Disney Plus'ın Kaçış projesinde yer alan İrem Helvacıoğlu da estetik yaptıran ünlü kervanına katıldı.

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DEĞİŞİMİ DİKKAT ÇEKTİ

Sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapan İrem Helvacıoğlu'nun son pozunda yüzündeki değişiklik dikkatli takipçilerin gözünden kaçmadı. Güzel oyuncu burun estetiği yaptırdı.
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HAYRANLARINI İKİYE BÖLDÜ

İrem Helvacığolu'nun estetikli hali ise hayranlarını ikiye böldü. Başarılı oyuncu için "Eski hali daha güzel di" diyen de var, "Yakışmış" diyen de.

ESTETİKLE BAMBAŞKA GÖRÜNÜME KAVUŞAN ÜNLÜLER

Didem Soydan
Şükran Ovalı
Pınar Dilşeker
İrem Derici
Seda Güven
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Anahtar Kelimeler:
İrem Helvacıoğlu
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