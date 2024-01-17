Büyük beden sosyal medya fenomeni Ariella Nyssa, derin göğüs dekolteli elbisesiyle kıvrımlarını ön plana çıkarttı! Yorum yağdı.. "Alüminyum folyoya benziyor"

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak 700 bini aşkın takipçiye ulaşan Ariella Nyssa, yine geleneğini bozmadı ve vücut hatlarını ön plana çıkartan bir kıyafet tercihiyle sevenlerini mest etti.
Sosyal medyada sıklıkla kadınların kendi beden ölçülerinde mutlu olması gerektiğini savunarak kusursuz güzellik kalıplarına meydan okuyan Nyssa, vücudunu tamamen saran dar elbiseyle kamera karşısına geçerek poz verdi.
Fenomen ismin göğüsün ortasında bir şerit detayı bulunan göbek deliğine kadar açık derin göğüs dekolteli elbisesi çok beğenildi. Fenomen isim gönderisine, "Altın güneş" notunu eklerken güzelliğini öven yorumlar da peşpeşe geldi.
Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Gerçekten inanılmaz bir güzellik" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "İlham vericisin" yorumunu yaptı.
Sosyal medya kullanıcılarının diğer bir kısmı ise Nyssa'nın metalik renkli elbisesini alüminyum folyoya benzetti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Alüminyum folyoya benziyor" notunu ekledi.