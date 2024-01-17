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    4. Büyük beden sosyal medya fenomeni Ariella Nyssa, derin göğüs dekolteli elbisesiyle kıvrımlarını ön plana çıkarttı! Yorum yağdı.. "Alüminyum folyoya benziyor"

    Büyük beden sosyal medya fenomeni Ariella Nyssa, derin göğüs dekolteli elbisesiyle kıvrımlarını ön plana çıkarttı! Yorum yağdı.. "Alüminyum folyoya benziyor"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    17.01.2024 11:43 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyadan vücut pozitifliğine yönelik olarak yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeyi başaran büyük beden sosyal medya fenomeni Ariella Nyssa, derin göğüs dekolteli elbisesiyle verdiği pozlarla olay oldu. Bedenini saran metalik gri elbisesiyle poz veren Nyssa'nın gönderisi kısa sürede hayranlarının beğenisini toplamayı başardı.

    Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak 700 bini aşkın takipçiye ulaşan Ariella Nyssa, yine geleneğini bozmadı ve vücut hatlarını ön plana çıkartan bir kıyafet tercihiyle sevenlerini mest etti.

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    Sosyal medyada sıklıkla kadınların kendi beden ölçülerinde mutlu olması gerektiğini savunarak kusursuz güzellik kalıplarına meydan okuyan Nyssa, vücudunu tamamen saran dar elbiseyle kamera karşısına geçerek poz verdi.

    Fenomen ismin göğüsün ortasında bir şerit detayı bulunan göbek deliğine kadar açık derin göğüs dekolteli elbisesi çok beğenildi. Fenomen isim gönderisine, "Altın güneş" notunu eklerken güzelliğini öven yorumlar da peşpeşe geldi.

    Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Gerçekten inanılmaz bir güzellik" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "İlham vericisin" yorumunu yaptı.

    Sosyal medya kullanıcılarının diğer bir kısmı ise Nyssa'nın metalik renkli elbisesini alüminyum folyoya benzetti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Alüminyum folyoya benziyor" notunu ekledi.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya
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