YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor

Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor

30.08.2022 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır, Mardin, Bingöl, Elazığ, Şırnak, Batman ve Siirt'te 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlamalar yapıldı.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesindeki Anıt Park'ta düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Valilik önünde devam eden törende, Vali Ali İhsan Su ve 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, askeri araçla vatandaşları selamladı.

Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapılması ve şiirlerin okunmasıyla devam eden törende, halk oyunları ekibi gösteri sundu. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bando ekibi tarafından müzik dinletisi gerçekleştirildi.

Tören, birliklerin geçişi ile sona erdi.

Törene, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan Çiloğlu, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Dicle Üniversitesi (DÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Oya Eronat ve Ebubekir Bal, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

- Mardin

Mardin'de Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunduğu törende, Piyade Binbaşı Erman Yıldız günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı, Borsa İstanbul Anadolu Lisesi öğrencisi Zeliha Bakay da şiir okudu.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mahmut Demirtaş törenin ardından Atatürk Kültür Merkezi'nde tebrikleri kabul etti.

Törene, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hikmet Yokarıbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, AK Parti Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ve aileleri katıldı.

- Bingöl

Hükümet Konağı önünde düzenlenen tören, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın mesajının okunmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende Vali Kadir Ekinci ve Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende daha sonra günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı.

Törene, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Gökhan Şahin, 49. Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Necdet Durak, İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri, askeri erkan, gaziler ve şehit yakınları katıldı.

- Elazığ

Elazığ Valiliği önünde düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali Ömer Toraman ve protokol üyeleri, Valilik makamında tebrikleri kabul etti.

Elazığ Belediyesi önünde devam eden törende, Vali Toraman, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları askeri araçla vatandaşları selamladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasının ardından Binbaşı Ayhan Demirci günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Tören, askeri birliklerin, gazilerin ve mehteran ekibinin geçit töreniyle sona erdi.

Törene, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karaşit, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ile kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

- Şırnak

Valilik bahçesinde düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Şırnak Valisi Osman Bilgin, tebrikleri kabul etti.

Daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden törende, öğrenciler Türk bayrağı ile yürüdü, çeşitli gösteriler sundu, şiirler okudu.

Tören, birliklerin geçişi ile sona erdi.

Törene, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral İdris Acartürk, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, kurumlar, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

- Batman

Valilik bahçesinde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Vali Ekrem Canalp, makamında tebrikleri kabul etti.

Tören daha sonra Turgut Özal Bulvarı'nda devam etti.

Vali Canalp ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral İhsan Kaplan askeri araçla vatandaşları selamladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasının ardından Hava Üsteğmen Emre Göktaş günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı, öğrenciler şiirler okudu.

Tören, birliklerin geçişi ile sona erdi.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Şahingöz, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, AK Parti Milletvekili Ziver Özdemir, kurumların temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

- Siirt

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali Osman Hacıbektaşoğlu makamında tebrikleri kabul etti.

Valilik önünde devam eden törende, Siirt Türk Telekom Fen Lisesinde edebiyat öğretmeni Hayrettin Amcaoğlu günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Halk oyunları ekibinin sunduğu gösteri ile devam eden tören birliklerin geçişi ile sona erdi.

Törene, Garnizon Komutan Vekili Muhabere Yarbay Hüseyin Altınışık, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Zekeriya Tor, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Çetiner, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören ile kurumların temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor

Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor

"Büyük Zafer'in 100. yıl dönümü"

"Büyük Zafer'in 100. yıl dönümü"

"Büyük Zafer'in 100. yıl dönümü"

"Büyük Zafer'in 100. yıl dönümü"

"Büyük Zafer'in 100. yıl dönümü"

"Büyük Zafer'in 100. yıl dönümü"

Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor

Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor

Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor

Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Bingöl Diyarbakır Elazığ Mardin Siirt Batman Şırnak

Diyarbakır Namaz Vakitleri 1 Eylül Perşembe

İmsak
04:17
Sabah
05:42
Öğle
12:24
İkindi
16:03
Akşam
18:57
Yatsı
20:16

Diyarbakır Nöbetçi Eczaneler 1 Eylül Perşembe

Surkent Eczanesi
Sur
Akalın Eczanesi
Sur
Bağlar Eczanesi
Baglar
Maral Eczanesi
Baglar
Botanik Eczanesi
Baglar
Okyanus Eczanesi
Kayapinar
Kaya Eczanesi
Kayapinar
Tümünü Göster
Diyarbakır ECZANELER
Diyarbakır ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yanlış hedefe ateşleyince olanlar oldu!

Yanlış hedefe ateşleyince olanlar oldu!

Sıcaklara dayanamadı! Tamamen çıplak kaldı, çantasıyla gizledi

Sıcaklara dayanamadı! Tamamen çıplak kaldı, çantasıyla gizledi

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Hapishane ziyareti esnasında azılı seri katilden hamile kaldı!

Hapishane ziyareti esnasında azılı seri katilden hamile kaldı!

Bu ada çok farklı! Askerler dışında herkes çıplak

Bu ada çok farklı! Askerler dışında herkes çıplak

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.