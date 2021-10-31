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Cadılar Bayramı kraliçesi iş başında!

31.10.2021 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cadılar Bayramı'nda her yıl olduğu gibi bu yıl da ünlüler, birbirinden ilginç kostümleri ve temalarıyla poz verdi. Eğlenceli görünümlerini sosyal medya hesaplarından paylaşmayı da ihmal etmedi.

'Cadılar Bayramı Kraliçesi' olarak nitelendirilen Heidi Klum, bu yıl da yine öne çıkan isim oldu.

İşte ünlülerin 2021 Cadılar Bayramı kostümleri...

ÜNLÜLERİN CADILAR BAYRAMI KOSTÜMÜ

90'lı yılların ünlü süper modeli Heidi Klum, her yıl düzenlediği Cadılar Bayramı partisi ve tabii seçtiği ilginç kostümle adından söz ettiriyor. Bu yıl salgın nedeniyle, geçen yıl olduğu gibi parti düzenlememe kararı alan 48 yaşındaki Alman model, Cadılar Bayramı temalı bir korku filmi videosu çekerek sosyal medya hesabından yayınladı.
Çocukları Leni (17), Henry (16), Johan (14) ve Lou'ya (12) da filminde yer veren 'Cadılar Bayramı Kraliçesi' Klum, korku filmi klişelerini içeren filminde kendisi ve eşi Tom Kaulitz'in mezarlarının görüntüsünü de yayınladı.
Çekimleri iki gün süren videoda Klum'ın yüz ve beden makyajındaki profesyonellik de dikkat çekti. Klum'ın dışında pek çok ünlü de farklı kostüm ve temalarla verdikleri pozları sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Ünlü şarkıcı Bebe Rexha, model Anna Nicole Smith'in 1994 yılında, kendisi 27 yaşındayken 89 yaşındaki milyarder J. Howard Marshall ile evlenmesini canlandırdı. Klum ve Bebe Rexha'nın dışında pek çok ünlü de farklı kostüm ve temalarla verdikleri pozları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Squid Game dizisinin popülerliği, Cadılar Bayramı kostüm seçimlerine de yansıdı.

İşte 2021 Cadılar Bayramı'nda ünlüler...

İşte 2021 Cadılar Bayramı'nda ünlüler...
Kerry Washington
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Anahtar Kelimeler:
Heidi Klum
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