Hakemden yeşil sahalarda daha önce görülmemiş ofsayt kararı! Arda Turan sinirden çılgına döndü...

Eyüpspor-Başakşehir maçında yan hakem Samet Çavuş, eşi benzeri görülmeyen bir ofsayt kararına imza attı. Kaldırdığı ofsayt bayrağının ardından Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan büyük şaşkınlık yaşadı.
Eyüpspor-Başakşehir maçında yan hakem Samet Çavuş, taçtan gelen topa ofsayt bayrağı kaldırdı. Futbol kuralları gereği taçtan ofsayt olmadığı bilinirken, yardımcı hakemin kuralı unutarak verdiği ofsayt sosyal medyada infial yarattı.
Yardımcı hakemin yaptığı bariz kural hatası sonrası yoğun itirazlarda bulunan Arda Turan'ı kendi ekibi zor sakinleştirdi.
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