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  4. Hakemden yeşil sahalarda daha önce görülmemiş ofsayt kararı! Arda Turan sinirden çılgına döndü...

Hakemden yeşil sahalarda daha önce görülmemiş ofsayt kararı! Arda Turan sinirden çılgına döndü...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
01.04.2025 13:43
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Dün oynanan Eyüpspor-Başakşehir maçında yardımcı hakemin verdiği karar sosyal medyada infiale yol açtı. Konuk ekibin sahadan 3-1 galip ayrıldığı mücadelede maçın yan hakemi Samet Çavuş'un verdiği ofsayt kararı pozisyonu izleyenler tarafından bile hayretle karşılandı.

Hakemden yeşil sahalarda daha önce görülmemiş ofsayt kararı! Arda Turan sinirden çılgına döndü...

Eyüpspor-Başakşehir maçında yan hakem Samet Çavuş, eşi benzeri görülmeyen bir ofsayt kararına imza attı. Kaldırdığı ofsayt bayrağının ardından Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan büyük şaşkınlık yaşadı.

HERKESİ ŞAŞIRTTI! TAÇTAN OFSAYT VERDİ

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Eyüpspor-Başakşehir maçında yan hakem Samet Çavuş, taçtan gelen topa ofsayt bayrağı kaldırdı. Futbol kuralları gereği taçtan ofsayt olmadığı bilinirken, yardımcı hakemin kuralı unutarak verdiği ofsayt sosyal medyada infial yarattı.

ARDA TURAN ÇILGINA DÖNDÜ

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Yardımcı hakemin yaptığı bariz kural hatası sonrası yoğun itirazlarda bulunan Arda Turan'ı kendi ekibi zor sakinleştirdi.

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