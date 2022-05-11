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Can Bonomo'nun ablası evini barınağa çevirdi! 165 köpek ve 5 kedi ile yaşıyor

11.05.2022 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü sanatçı Can Bonomo'nun ablası Funda Bonomo (40) İzmir Kemalpaşa'daki çiftlik evinde çoğu engelli ve kimsesiz 165 köpeğe sahip çıktı. Funda Bonomo'nun evini adeta barınağa çevirmesi, gündeme oturdu.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yaşayan, şarkıcı Can Bonomo'nun ablası Funda Bonomo (40), çoğu engelli ve kimsesiz 165 köpeğe sahip çıktı. Engelli ve sakat 20 köpeğinin yanı sıra 5 kedisi bulunan Bonomo, yasaklı ırk olarak belirlenen çok sayıda Pitbull ile yaşıyor.

165 KÖPEK VE 5 KEDİ İLE YAŞIYOR

Arka bacakları felç nedeniyle tutmayan, Pitbull cinsi 'Putin'in de sevgi dolu olduğunu anlatan Bonomo, "Güçlü hayvanlar oldukları için yanlış anlaşılıyorlar. Kötü ellerde ölüm makinesine dönüşebildikleri için o şekilde addediliyor; yasaklanmaları kendi suçları değil" dedi.
İzmir'de 8 yıl önce barınaktan çıkardığı hasta köpek ve yavrularının yüklü miktardaki tedavi masraflarını ödeyebilmek için ikinci el eşyalarını sosyal medya üzerinden açık artırma ile satan Funda Bonomo, hayvan dostlarıyla kaldığı evini Kemalpaşa'ya taşıyarak 2,5 dönüm büyüklüğünde çiftlikte birlikte yaşamaya başladı.
165 köpek ve 5 kedisi bulunan Bonomo, 8 yıl önce de Hayvanlar İçin Projeler Derneği'ni (HİPDER) kurdu.
Hayvanlarla mutlu yaşam sürdüğünü anlatan, şarkıcı Can Bonomo'nun ablası Funda Bonomo, "Kurtardığımız ve sokakta yaşayamayacak durumda olan sokak hayvanlarını barındırmaya çalışıyoruz.
Her biri de zamanında ya araba çarpmış ya evden atılıp, sokakta hastalanmış, aç kalmış, şiddet görmüş canlarımız.
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Anahtar Kelimeler:
Can Bonomo
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