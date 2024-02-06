MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Can Yaman kaslarını paylaştı! "30 günde nasıl 10 kilo verdim?"

Can Yaman kaslarını paylaştı! "30 günde nasıl 10 kilo verdim?"

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
06.02.2024 12:18 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süredir kariyerine İtalya'da devam eden ünlü oyuncu Can Yaman sosyal medya hesabından zayıfladığı bir kareyi paylaştı. Oyuncu paylaşımına "30 günde nasıl 10 kilo verdim?" notunu düştü. Zayıflama sırrını ise tek tek sıraladı.

Erkenci Kuş dizisi ile ün kazanan ve şimdilerde kariyerine yurt dışında devam eden Can Yaman gündemden düşmüyor. Zayıfladığı görülen oyuncu nasıl kilo verdiğini anlattı.

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…

NASIL ZAYIFLADIĞINI ANLATTI

Bir süredir kariyerine İtalya’da devam eden ünlü oyuncu Can Yaman yer aldığı projelerle ve özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor.

Oyuncu son paylaşımıyla adından söz ettirdi. 10,4 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından zayıfladığı görülen bir fotoğraf paylaştı.

Oyuncu, "30 günde nasıl 10 kilo verdim? 'Viola Come il Mare 2' çekimleri bittikten sonra, birkaç tatil ve noelden yararlanarak, ailem ve bana yakın olan insanlarla biraz vakit geçirebilmek için memlekete dönmeye karar verdim. Biraz dinlenmek ve fişini çekmek lazımdı, gerçi hiç abartmıyorum! Ben de çok özlediğim Türk mutfağının tadını çıkarmak istedim" dedi.

Oyuncu, sözlerine şöyle devam etti:

"Roma'ya döndüğümde sıkı çalışacağımı biliyordum, bir sonraki karakter için hazırlanmak için alışkanlıklarımda radikal bir değişiklik olacağını biliyordum. İlk hedef karakter için ideal kiloya ulaşmak ve sonrasında zihinsel yönlere odaklanmaktı. Çok zor bir dönemdi, bir ayda yaklaşık 10 kilo verdim, 94 kilodan 85 kiloya kadar düştüm.

"GENÇLEŞTİM"

"GENÇLEŞTİM"

Özellikle yoğun bir evre idi ve öyle, hayattan çok zevk aldım, günde 2 veya 3 kez egzersiz yapıp aralıklı oruç tutmak zorundaydım. Kalorileri çok düşük tutarak. Yine de endişelenecek bir şey yok. Yorgun olmama rağmen tamamen sağlıklıyım, gençleştim ama her şeyden önce çok memnunum.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Can Yaman Oyuncu ünlü oyuncu
En Çok Okunan Haberler
Çağlayan Adliyesi'ndeki terör saldırısı girişiminin görüntüleri çıktı! Teröristler böyle vuruldu

Çağlayan Adliyesi'ndeki terör saldırısı girişiminin görüntüleri çıktı! Teröristler böyle vuruldu

Çağlayan Adliyesi önünde polis noktasına silahlı saldırı!

Çağlayan Adliyesi önünde polis noktasına silahlı saldırı!

Gökhan Zan 6 Şubat anma töreninde küplere bindi

Gökhan Zan 6 Şubat anma töreninde küplere bindi

Hatay halkından siyasilere tepki, o isme alkış!

Hatay halkından siyasilere tepki, o isme alkış!

"İki şeye çok şaşırdım" diyerek son anket sonucunu açıkladı

"İki şeye çok şaşırdım" diyerek son anket sonucunu açıkladı

İşe gitmeden 3 dakika daha uyumak istedi, 690 lira trafik cezası yedi: Çoğu insanın günlük kazancı

İşe gitmeden 3 dakika daha uyumak istedi, 690 lira trafik cezası yedi: Çoğu insanın günlük kazancı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Büyük Columbia indirimi devam ediyor! Bot, polar, mont...

Büyük Columbia indirimi devam ediyor! Bot, polar, mont...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Columbia, Merrell, Adidas, Puma... Outdoor ve spor giyimin en sevilen markaları indirimde

Columbia, Merrell, Adidas, Puma... Outdoor ve spor giyimin en sevilen markaları indirimde

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.