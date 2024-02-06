Can Yaman kaslarını paylaştı! "30 günde nasıl 10 kilo verdim?"

"GENÇLEŞTİM"

Özellikle yoğun bir evre idi ve öyle, hayattan çok zevk aldım, günde 2 veya 3 kez egzersiz yapıp aralıklı oruç tutmak zorundaydım. Kalorileri çok düşük tutarak. Yine de endişelenecek bir şey yok. Yorgun olmama rağmen tamamen sağlıklıyım, gençleştim ama her şeyden önce çok memnunum.