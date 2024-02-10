Caner Erkin, Sergen Yalçın, Vitor Pereira ve Ali Koç'u bombaladı! ''Sanırım sol ayaklılara garezi var!, Senin kuracağın kadroyu...''

Ligimizde Fenerbahçe ve Beşiktaş formalarını terleten milli futbolcu Caner Erkin'in Asist Analiz'e verdiği röportaj sosyal medyada gündem oldu.
Beşiktaş'tan o dönem ayrılmak istemediğini fakat Sergen Yalçın'ın kendisini istemediğini söyleyen Caner Erkin tecrübeli çalıştırıcıyı suçladı.
"Beşiktaş'ta kalmak istiyordum ama Sergen hocada benimle ilgili anlamsızca bir durum olduğunu seziyordum. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin babası beni çok severdi. 'Caner giderse seni evlatlıktan reddederim. Beşiktaş'ta bırakacak futbolu' demiş. Başkan beni çağırdı yanına, dedi ki 'Caner varsa isteyen bir kulüp git', 'Ne oldu başkanım para konuşmadım bile seninle' dedim. 'Ya anla işte' dedi. Sergen hoca devam edecek. Onun için de net bir şekilde söyleyemiyor. 'Tamam başkanım' dedim, 'Anladım ben anlayacağımı.' Taraftarda sıkıntı yok, kulüpte sıkıntı yok. Buradan ne çıkıyor? Hocada var demek ki. Aramızda hiçbir gerginlik de yoktu. Neden istemedi hiç bilmiyorum. Herhalde yetenekli sol ayaklara karşı bir garezi var."
Fenerbahçe dönemine ait bilgiler de veren Caner Erkin'in Vitor Pereira ile tartışması hala unutulmamıştı. Caner Erkin, hocasının üzerine yürüyerek, "Senin kuracağın kadroyu s..." dediği iddia edilmiş ardından deneyimli sol bek kadro dışı bırakılarak takımdan gönderilmişti.
"Ali Koç geldi 'Seninkini getiriyorum' dedi. Hocamız yoktu o zaman, Emre Belözoğlu ayrılmıştı. Takımı Volkan Demirel çalıştırıyordu. 'Benimki derken' dedim. Benim kadro dışı kaldığım zamanda Vitor Pereira vardı. 'Onu getiriyorum' dedi başkan. Güldüm ben çünkü saldırdım adama. Kendime göre haklıydım. Benlik bir şey yok dedim başkana. Ben adama hakaret ettim, bağırdım çağırdım dedim."
Ali Koç 'Vitor Pereira'yı getiriyorum' deyince güldüm, tamam dedim benlik bir sorun yok ama onda varsa... 'Sen karşılayacaksın' dedi, takım kaptanı olduğum için. 'Tamam' dedim. Karşıladım, fotoğraflar var. O konu açıldı, tamam problem yok, olur böyle şeyler dedi.
Galatasaray maçında bir anda oynamayacağımı görünce benim kayış attı. Bir anda çok sinirlendim. Gelip bana söylese yine sıkıntı yok. Hoca o, futbolcu benim. Oynatmayabilirsin hiç sıkıntı yok. 'Sen kimsin, ben buraya her şeyimi vermişim' dedim.