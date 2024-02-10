Caner Erkin, Sergen Yalçın, Vitor Pereira ve Ali Koç'u bombaladı! ''Sanırım sol ayaklılara garezi var!, Senin kuracağın kadroyu...''

"SERGEN YALÇIN'IN GAREZİ VAR"

Beşiktaş'tan o dönem ayrılmak istemediğini fakat Sergen Yalçın'ın kendisini istemediğini söyleyen Caner Erkin tecrübeli çalıştırıcıyı suçladı.





"Beşiktaş'ta kalmak istiyordum ama Sergen hocada benimle ilgili anlamsızca bir durum olduğunu seziyordum. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin babası beni çok severdi. 'Caner giderse seni evlatlıktan reddederim. Beşiktaş'ta bırakacak futbolu' demiş. Başkan beni çağırdı yanına, dedi ki 'Caner varsa isteyen bir kulüp git', 'Ne oldu başkanım para konuşmadım bile seninle' dedim. 'Ya anla işte' dedi. Sergen hoca devam edecek. Onun için de net bir şekilde söyleyemiyor. 'Tamam başkanım' dedim, 'Anladım ben anlayacağımı.' Taraftarda sıkıntı yok, kulüpte sıkıntı yok. Buradan ne çıkıyor? Hocada var demek ki. Aramızda hiçbir gerginlik de yoktu. Neden istemedi hiç bilmiyorum. Herhalde yetenekli sol ayaklara karşı bir garezi var."