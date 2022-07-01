Aşırı yağış nedeniyle Dedeköy, Bozkır, Alıca, Karadayı ve Çatalelma köylerinin tarım arazilerinin yoğun şekilde etkilendiğini anlatan Gamzeli, "Arazilerimizde daha biçime başlamadık. Dün akşam gelen sel hepsini alıp götürdü. Zararımız çok büyük, devletimizden yardım bekliyoruz." dedi.

Çankırı'da etkili olan sağanak tarım arazilerine zarar verdi

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