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Çankırı'da etkili olan sağanak tarım arazilerine zarar verdi

01.07.2022 18:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çankırı'da etkili olan sağanak tarım arazilerine zarar verdi

Çankırı'da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak tarım arazilerinde zarara yol açtı.

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, yoğun yağış nedeniyle selden etkilenen il merkezine bağlı Dedeköy, Karadayı, Bozkır ile Yapraklı ilçesine bağlı Bugay ve Karacaözü köylerinde incelemelerde bulundu.

Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Ayaz, selden zarar gören tarım arazilerini inceledi.

Çankırı Ziraat Odası Başkanı Nejat Gamzeli de sel nedeniyle tarım arazilerinde büyük zarar meydana geldiğini söyledi.

Aşırı yağış nedeniyle Dedeköy, Bozkır, Alıca, Karadayı ve Çatalelma köylerinin tarım arazilerinin yoğun şekilde etkilendiğini anlatan Gamzeli, "Arazilerimizde daha biçime başlamadık. Dün akşam gelen sel hepsini alıp götürdü. Zararımız çok büyük, devletimizden yardım bekliyoruz." dedi.

Bozkır Köyü Muhtarı Ethem Çağlar da dün akşam saatlerinde başlayan yağışın 3 saat aralıksız devam ettiğini belirterek sel nedeniyle ürünlerinde yüzde 60'ın üzerinde kayıp yaşadıklarını kaydetti.

Çankırı'da etkili olan sağanak tarım arazilerine zarar verdi

Çankırı'da etkili olan sağanak tarım arazilerine zarar verdi

Çankırı'da etkili olan sağanak tarım arazilerine zarar verdi

Çankırı'da etkili olan sağanak tarım arazilerine zarar verdi

Çankırı'da etkili olan sağanak tarım arazilerine zarar verdi

Çankırı'da etkili olan sağanak tarım arazilerine zarar verdi

Çankırı'da etkili olan sağanak tarım arazilerine zarar verdi

Çankırı'da etkili olan sağanak tarım arazilerine zarar verdi

Çankırı'da etkili olan sağanak tarım arazilerine zarar verdi

Çankırı'da etkili olan sağanak tarım arazilerine zarar verdi

Çankırı'da etkili olan sağanak tarım arazilerine zarar verdi

Çankırı'da etkili olan sağanak tarım arazilerine zarar verdi

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sel Çankırı sağanak

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