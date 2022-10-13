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Çankırı'da TÜBİTAK 4007 "İlimde Bilim Şenliği" başladı

13.10.2022 13:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çankırı'da TÜBİTAK 4007 "İlimde Bilim Şenliği" başladı

Çankırı'da TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri kapsamında düzenlenen "İlimde Bilim Şenliği"nin açılışı gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Karatekin Parkı'nda düzenlenen etkinlikte, öğrencilerin hazırladığı bilimsel projeler stantlarda sergilendi.

Şenliğin açılışına katılan Vali Abdullah Ayaz, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi ile protokol üyeleri stantları gezerek projeler hakkında bilgi aldı.

İl Milli Eğitim Müdür Vekili Arif Kırkpınar, açılışta yaptığı konuşmada, 100 bin lira bütçe ile hazırlanan şenlikte, 29 farklı atölyede öğrencilerin alanında uzman rehberler eşliğinde hazırladığı bilimsel projelerin yer aldığını, kodlama, yazılım, 3D yazıcıların da kullanıldığı çeşitli çalışmaların sergilendiğini aktardı.

Kırkpınar, şenlikte ayrıca farklı üniversitelerden akademisyenlerin proje döngüsü, biyoaktif moleküler ve sağlık, yapay zeka ile bilimin geleceği gibi konu başlıklarında söyleşiler yapılacağını aktardı.

Bilim gösterilerinin ve çeşitli etkinliklerin yapılacağı şenlik 15 Ekim'de sona erecek.

Çankırı'da TÜBİTAK 4007 "İlimde Bilim Şenliği" başladı

Çankırı'da TÜBİTAK 4007 "İlimde Bilim Şenliği" başladı

Çankırı'da TÜBİTAK 4007 "İlimde Bilim Şenliği" başladı

Çankırı'da TÜBİTAK 4007 "İlimde Bilim Şenliği" başladı

Çankırı'da TÜBİTAK 4007 "İlimde Bilim Şenliği" başladı

Çankırı'da TÜBİTAK 4007 "İlimde Bilim Şenliği" başladı

Çankırı'da TÜBİTAK 4007 "İlimde Bilim Şenliği" başladı

Çankırı'da TÜBİTAK 4007 "İlimde Bilim Şenliği" başladı

Çankırı'da TÜBİTAK 4007 "İlimde Bilim Şenliği" başladı

Çankırı'da TÜBİTAK 4007 "İlimde Bilim Şenliği" başladı

Çankırı'da TÜBİTAK 4007 "İlimde Bilim Şenliği" başladı

Çankırı'da TÜBİTAK 4007 "İlimde Bilim Şenliği" başladı

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