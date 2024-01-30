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  4. CANLI | Transfer ateşi yandı! Sacha Boey Türkiye'de değil, dünyada da zirvede yer alıyor! Fenerbahçe ve Galatasaray yeni transferlerine imza atmak için saatleri sayıyor...

CANLI | Transfer ateşi yandı! Sacha Boey Türkiye'de değil, dünyada da zirvede yer alıyor! Fenerbahçe ve Galatasaray yeni transferlerine imza atmak için saatleri sayıyor...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
30.01.2024 15:12 | Son Güncelleme:
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Kış transfer dönemi dünya futbolu için çok da hareketli geçmedi. Tüm takımlar eksik bölgelerine transferler yaparken, listenin başında Sacha Boey'un yer alması dikkatlerden kaçmadı. 30 milyon euro bedelle Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey, şu ana kadar yapılmış en yüksek transfer olarak dikkat çekiyor. Listede en aktif takımlardan biri de Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos...

Sacha Boey

Sacha Boey

FRA Fransa
Yaş: 24 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Bayern Münih
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Kış transfer dönemi dünya futbolunda durgun geçiyor. Şu ana kadar en çok bonservis ödenen futbolcu Sacha Boey olarak dikkat çekerken, Fatih Terim'in hamleleri de zirveye yakın yer alıyor.

GALATASARAY'DA İMZA AN MESELESİ...

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Galatasaray, Fransa Milli Takımı'nın as sağ beki durumunda olan Jonathan Clauss için görüşmelerini sürdürüyor. Sacha Boey'un ayrılığı sonrası sağ bek mevkisine Jonathan Clauss düşünülüyor.

ERENCAN, SERDAR DURSUN VE BERTUĞ YILDIRIM...

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Fenerbahçe'de ise gündem forvet transferi. Dzeko ve Batshuayi'nin yanına rotasyonda güçlü bir ekip oluşturmak isteyen sarı-lacivertliler, Erencan Yardımcı, Serdar Dursun ve Bertuğ Yıldırım üçlüsünden birine imza attıracak.

Canlı Skor

İŞTE BİTEN TRANSFERLER

SACHA BOEY - BAYERN MÜNİH

SACHA BOEY - BAYERN MÜNİH

30 milyon euro

GABRIEL MOSCARDO - PARIS

GABRIEL MOSCARDO - PARIS

20 milyon euro

VERMEEREN - ATLETICO MADRID

VERMEEREN - ATLETICO MADRID

18 milyon euro

ECHEVERRI - MANCHJESTER CITY

ECHEVERRI - MANCHJESTER CITY

14 milyon euro

UGALDE - SPARTAK MOSKOVA

UGALDE - SPARTAK MOSKOVA

13 milyon euro

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