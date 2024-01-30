CANLI | Transfer ateşi yandı! Sacha Boey Türkiye'de değil, dünyada da zirvede yer alıyor! Fenerbahçe ve Galatasaray yeni transferlerine imza atmak için saatleri sayıyor...

Kış transfer dönemi dünya futbolunda durgun geçiyor. Şu ana kadar en çok bonservis ödenen futbolcu Sacha Boey olarak dikkat çekerken, Fatih Terim'in hamleleri de zirveye yakın yer alıyor.

GALATASARAY'DA İMZA AN MESELESİ...

Galatasaray, Fransa Milli Takımı'nın as sağ beki durumunda olan Jonathan Clauss için görüşmelerini sürdürüyor. Sacha Boey'un ayrılığı sonrası sağ bek mevkisine Jonathan Clauss düşünülüyor.

ERENCAN, SERDAR DURSUN VE BERTUĞ YILDIRIM...

Fenerbahçe'de ise gündem forvet transferi. Dzeko ve Batshuayi'nin yanına rotasyonda güçlü bir ekip oluşturmak isteyen sarı-lacivertliler, Erencan Yardımcı, Serdar Dursun ve Bertuğ Yıldırım üçlüsünden birine imza attıracak.

