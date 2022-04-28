Cansel Çördük bikinili pozuna gelen yorumlara kızdı! "Duymaktan sıkıldım"

'Kısmetse Olur' yarışması yeniden ekranlara döneceği haberleriyle gündemdeyken yarışmanın popüler isimleri de merak konusu oluyor. Sosyal medyada hâlâ oldukça aktif olan yarışmacılardan Cansel Çördük iddialı pozlarıyla gündeme geliyor. Cansel Çördük son olarak yeşil bikinisiyle bir pozunu paylaştı. Kısmetse Olur Cansel'in pozuna hem kollarının haliyle ilgili hem de bikini altının küçücük olmasıyla ilgili yorum yağdı. Cansel Çördük ise en sonunda patladı.

YORUMLAR KIZDIRDI

Hayatına yurt dışında devam eden Cansel Çördük damarları ve kolundaki kesiklerle ilgili gelen yorumlardan sonra açıklama yaptı.

Cansel Çördük yorumlara kızarak şu açıklamayı yaptı: İlk ve son olarak artık duymaktan ve bu şekil yorumlar görmekten sıkıldığım için; damarlarım sadece doğuştan böyle, hemşireler çok seviyor.

Bileklere gelince ergenlikti yaptık bir saflık diyelim. 25 yaşındayım, genç ve enerji doluyum hayatımı güzel yaşıyorum ve çok mutluyum ."