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Tanyeli'nin vasiyetiymiş! Cenaze namazından sonra oraya gömülecek

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
18.03.2025 07:27
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Asıl adı Öznur Kral olan ve 2,5 senedir pankreas kanseriyle mücadele eden oryantal Tanyeli'den acı haber geldi. Bir süredir entübe olan Tanyeli hayatını kaybetti. Tanyeli hayatını kaybetmeden önce bu vasiyette bulunmuş...

Tanyeli'nin vasiyetiymiş! Cenaze namazından sonra oraya gömülecek

2023'te pankreas kanseri teşhisini nedeniyle tedaviye başlayan Tanyeli, 2,5 yıldır hastalıkla mücadele ediyordu. Son paylaşımında "Cevap verebilecek durumda olmuyorum hakkınızı helal edin. Ağrım çok ve öyle tek tek yazacak, konuşacak gücüm olmuyor. Allah'a emanet olun bana en güzel hediye dualarınız" diyen 54 yaşındaki Tanyeli daha sonra entübe edilmişti. 17 Mart gecesi Tanyeli'den acı haber geldi.

Tanyeli, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Tanyeli'nin cenaze programı da sevenleri tarafından merak edildi.

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TANYELİ'NİN CENAZESİ NEREDE?

Zincirlikuyu Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Bodrum'a götürülecek olan Tanyeli'nin vasiyeti ortaya çıktı.

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Tanyeli vasiyeti sebebiyle annesinin yanında toprağa verilmek üzere Bodrum'a uğurlanacak.

Kanser tedavisi görüyordu! Tanyeli hayatını kaybetti! Kanser tedavisi görüyordu! Tanyeli hayatını kaybetti!

"EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM"

Tanyeli, yaşadığı en büyük pişmanlığı hastalık sürecinde şu sözlerle anlatmıştı:

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"İçime atmak, çok büyük pişmanlığım. Ama baktığımda duygusal, ince düşünceli olmasaydım, insanları kırıp geçseydim belki bu dostları da biriktirmezdim. Kendimle çok gurur duyduğum şeyler var. Brezilya’ya gittim, 6 ay kaldım. Türkiye’nin en iyi oryantaliyken Amerika’ya gittim, üniversite okudum, İngilizce öğrendim. Ben aslında bu popüler kültüre de “Tamam, beni teslim alın” dememişim hiçbir zaman. Beni bunalttığı noktada yine ruhum ne istediyse onu yaptım. Ünlüyken hayat maddi yönden çok kolay. Ama ben rahatlığı bırakıp köfte ekmek sattım Orlando’da. 1 sene sonra hazıra dağ dayanmadı çünkü. Hiç şikâyetçi değilim, iyi ki yaptım. Avustralya’ya gittiğimde event şirketim vardı, organizasyon, catering yaptım. Elimden her iş gelir benim."

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