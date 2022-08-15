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  4. Cansel Çördük meydan okudu! "Benim güzelliğimle rekabet edemez"

Cansel Çördük meydan okudu! "Benim güzelliğimle rekabet edemez"

15.08.2022 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kısmetse Olur Cansel Çördük sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Yarışma sonrasındaki değişimiyle ağızları açık bırakan Cansel Çördük açıldıkça açıldı. Son olarak turuncu mayokini benzeri bir tulumla poz veren Cansel, paylaşımına düştüğü notla meydan okudu.

Bir dönem Seda Akgül'ün sunumu ile ekrana gelen Kısmetse Olur yarışmasında ünlenen bazı yarışmacılar sosyal medyada hâlâ ünlerini koruyor. Özellikle yarışmadan sonra paylaşımlarıyla öne çıkan Cansel Çördük sık sık gündeme geliyor.
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Son dönemde değişimiyle adından söz ettiren Kısmetse Olur Cansel verdiği erotik pozlarla da şoke ediyor.

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Şu sıralar yurt dışında yaşayan Çördük yine olay bir poza imza attı. Turuncu mayokini benzeri bir tulumla poz vere Cansel, paylaşımına, "Benim güzelliğimle rekabet edemez" notunu düştü.

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Cansel'in paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündeme oturdu.
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ESTETİKLE BAMBAŞKA GÖRÜNÜME KAVUŞAN ÜNLÜLER

Didem Soydan
Şükran Ovalı
Pınar Dilşeker
İrem Derici
Seda Güven
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Anahtar Kelimeler:
Cansel Çördük
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