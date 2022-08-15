Cansel Çördük meydan okudu! "Benim güzelliğimle rekabet edemez"

Bir dönem Seda Akgül'ün sunumu ile ekrana gelen Kısmetse Olur yarışmasında ünlenen bazı yarışmacılar sosyal medyada hâlâ ünlerini koruyor. Özellikle yarışmadan sonra paylaşımlarıyla öne çıkan Cansel Çördük sık sık gündeme geliyor.



Son dönemde değişimiyle adından söz ettiren Kısmetse Olur Cansel verdiği erotik pozlarla da şoke ediyor.

Şu sıralar yurt dışında yaşayan Çördük yine olay bir poza imza attı. Turuncu mayokini benzeri bir tulumla poz vere Cansel, paylaşımına, "Benim güzelliğimle rekabet edemez" notunu düştü.



Cansel'in paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündeme oturdu.

