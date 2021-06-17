Cansu Akın'dan ilanı aşk paylaşımı! İlk kez Metin Akdülger ile fotoğrafını yayınladı!

Şaysiyet, Yarına Tek Bilet ve Atiye gibi başarılı projelerde rol alan Metin Akdülger gönlünü youtuber Cansu Akın'a kaptırdı. Son zamanlarda adından söz ettiren ikili sık sık yaptığı paylaşımları ile aralarında aşk olduğunun sinyallerini veriyordu. Ancak çift bir türlü ilişkilerini açıklamamıştı. Beklenen paylaşım Cansu Akın'dan geldi. Akın son paylaşımında sevgilisi Akdülger ile fotoğrafını kalp emojisi ile yayınladı.