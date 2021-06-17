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Cansu Akın'dan ilanı aşk paylaşımı! İlk kez Metin Akdülger ile fotoğrafını yayınladı!

17.06.2021 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Netflix orijinal yapımı olan 'Atiye' dizisinde rol almasıyla adından söz ettiren Metin Akdülger'in adı Youtuber Cansu Akın ile aşk dedikodularına karışmıştı. Sık sık aynı mekanlarda fotoğraf atan ancak ilişkilerini bir türlü açıklayan ikiliden sonunda ilanı aşk yapıldı. Akın, son paylaşımında sevgilisini gösterdi.

Şaysiyet, Yarına Tek Bilet ve Atiye gibi başarılı projelerde rol alan Metin Akdülger gönlünü youtuber Cansu Akın'a kaptırdı. Son zamanlarda adından söz ettiren ikili sık sık yaptığı paylaşımları ile aralarında aşk olduğunun sinyallerini veriyordu. Ancak çift bir türlü ilişkilerini açıklamamıştı. Beklenen paylaşım Cansu Akın'dan geldi. Akın son paylaşımında sevgilisi Akdülger ile fotoğrafını kalp emojisi ile yayınladı.

Cansu Akın'dan ilanı aşk paylaşımı geldi!

Son olarak Atiye adlı dizide Ozan karakterine hayat vermesiyle büyük sempati toplayan Metin Akdülger ile aşk yaşadığı iddia edilen Cansu Akından ilanı aşk paylaşımı geldi.

AŞKLARINI İLAN ETTİLER

AŞKLARINI İLAN ETTİLER
Sık sık yaptıkları paylaşımlar ile gündeme gelen ikili sonunda aşklarını açık ettiler.

KALP EMOJİLİ PAYLAŞIM

KALP EMOJİLİ PAYLAŞIM
Uzun süredir birlikte olan çiftten Akın, önceki gün sosyal medya hesabından sevgilisi Akdülger ile fotoğrafını yayınlayarak kalp emojisi koydu.

İLK O FOTOĞRAF ORTAYA ÇIKARMIŞTI

İLK O FOTOĞRAF ORTAYA ÇIKARMIŞTI
Aşklarını gizli yaşayan çift geçtiğimiz haftalarda Akın'ın bir paylaşımının Metin Akdülger’in evinde çekildiğini iddia edilmişti.

CANSU AKIN KİMDİR?

CANSU AKIN KİMDİR?
Cansu Akın, 5 Eylül 1991 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Akademik çalışmaları sürerken YouTube'a yönelen Cansu Akın, 2015 yılından beri global markalarla işbirliklerine imza attığı kanalında lifestyle, seyahat, moda, güzellik üzerine içerikler üretiyor. Kariyerine influencer olarak devam ediyor.
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Anahtar Kelimeler:
Metin Akdülger
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