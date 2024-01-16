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  4. 'Çaylar' repliğiyle hafızalarımıza kazındı! Çocuklar Duymasın'ı Çaycı Hüseyin'i yeni imajıyla gündem oldu

'Çaylar' repliğiyle hafızalarımıza kazındı! Çocuklar Duymasın'ı Çaycı Hüseyin'i yeni imajıyla gündem oldu

16.01.2024 08:15 | Son Güncelleme:
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Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran başrollerinde Pınar Altuğ, Tamer Karadağlı ve Zeyno Günenç'in yer aldığı efsane dizi Çocuklar Duymasın'da hayat verdiği Çaycı Hüseyin karakteriyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Alpaslan Özmol şimdi de yeni imajıyla gündem oldu. Ünlü ismin son haline yorum yağdı.

Bir döneme damga vuran Çocuklar Duymasın dizisinde seslendirdiği 'Çaylar' repliğiyle hafızalarımıza kazınan Alpaslan Özmol şimdi de yeni imajıyla adından söz ettirdi.

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Son olarak Atv ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'da 'Gürbüz Alp' karakterini canlandıran ünlü oyuncu uzun saçlarıyla dikkat çekti.
Özmol'un son haline; 'Hiç değişmemiş', 'Yeni saçlar yakışmış', 'Gonca Vuslateri'ye benzemiş' gibi yorumlar yapıldı.
Alpaslan Özmol, 27 Şubat 1976 tarihinde Almanya'nın Hamburg şehrinde doğdu. Ortaokulda yaşadığı zorluklardan dolayı okulu bırakmak zorunda kaldı.
Turizm sektöründe belirli bir süre çalıştıktan sonra çevresi sayesinde 1993 yılında Bursa Devlet Tiyatrosuna katıldı. 11 adet oyunda rol aldı.
1999 yılında yayımlanmaya başlayan Ayrılsakta Beraberiz dizisi ile TV dizi hayatına başladı. Alpaslan Özmol, bugüne kadar çeşitli dizi ve filmlerde rol aldı.
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