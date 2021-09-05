Çember: Yolun Sonundaki Kız nerede çekildi? Çember: Yolun Sonundaki Kız oyuncuları kimler?

Aydos ormanlarında 2 el ateş edilerek öldürülen bir erkek cesedi bulunur. Cesedin üzerinden kimlik çıkar, aynı zamanda "Ecrin Ayçiçek" adında genç kıza ait bir kimlik daha bulunur.

Elde edilen tek delil bu kimlik kartıdır. Ekip olan bitenleri anlamak için Ecrin'i aramaya koyulur. Ancak kızın eve geldiklerinde ekibi büyük bir sürpriz bekler.