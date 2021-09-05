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Çember: Yolun Sonundaki Kız nerede çekildi? Çember: Yolun Sonundaki Kız oyuncuları kimler?

05.09.2021 19:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Abdullah Oğuz tarafından yönetilen "Çember: Yolun Sonundaki Kız" filminin başrollerinde Özgürcan Çevik, Tuvana Türkay ve Barış Bağcı gibi isimler yer alıyor. Polisiye türündeki Çember: Yolun Sonundaki Kız filminin çekimleri 2021 yılının başlarında gerçekleşti. İşte merak edilenler...

ANS Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği Çember: Yolun Sonundaki Kız filmindeki olaylar, Aydos ormanında 2 el ateş edilerek öldürülen bir erkek cesedinin bulunmasıyla başlar. Polisiye türündeki Çember: Yolun Sonundaki Kız filminin çekimleri İstanbul'da gerçekleşti. İşte merak edilenler...

ÇEMBER: YOLUN SONUNDAKİ KIZ NEREDE ÇEKİLDİ?

Çember: Yolun Sonundaki Kız filminin çekimleri İstanbul ve Aydos ormanında gerçekleşti.
Söz konusu film serisinin çekimleri 2021 yılının başlarında yapıldı.

ÇEMBER: YOLUN SONUNDAKİ KIZ KONUSU NE?

ÇEMBER: YOLUN SONUNDAKİ KIZ KONUSU NE?
Aydos ormanlarında 2 el ateş edilerek öldürülen bir erkek cesedi bulunur. Cesedin üzerinden kimlik çıkar, aynı zamanda "Ecrin Ayçiçek" adında genç kıza ait bir kimlik daha bulunur.
Elde edilen tek delil bu kimlik kartıdır. Ekip olan bitenleri anlamak için Ecrin'i aramaya koyulur. Ancak kızın eve geldiklerinde ekibi büyük bir sürpriz bekler.
Kimliği bilinmeyen ceset ile Ecrin arasındaki ilişki açıklığa kavuşturulmaya çalışılır. Soruşturma ilerledikçe beklenmedik durumlar söz konusu olur.
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Anahtar Kelimeler:
Özgürcan Çevik Tuvana Türkay
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