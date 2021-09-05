Çember: Yolun Sonundaki Kız nerede çekildi? Çember: Yolun Sonundaki Kız oyuncuları kimler?

ANS Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği Çember: Yolun Sonundaki Kız filmindeki olaylar, Aydos ormanında 2 el ateş edilerek öldürülen bir erkek cesedinin bulunmasıyla başlar. Polisiye türündeki Çember: Yolun Sonundaki Kız filminin çekimleri İstanbul'da gerçekleşti. İşte merak edilenler...
ÇEMBER: YOLUN SONUNDAKİ KIZ NEREDE ÇEKİLDİ?
Çember: Yolun Sonundaki Kız filminin çekimleri İstanbul ve Aydos ormanında gerçekleşti.
Söz konusu film serisinin çekimleri 2021 yılının başlarında yapıldı.
ÇEMBER: YOLUN SONUNDAKİ KIZ KONUSU NE?
Aydos ormanlarında 2 el ateş edilerek öldürülen bir erkek cesedi bulunur. Cesedin üzerinden kimlik çıkar, aynı zamanda "Ecrin Ayçiçek" adında genç kıza ait bir kimlik daha bulunur.
Elde edilen tek delil bu kimlik kartıdır. Ekip olan bitenleri anlamak için Ecrin'i aramaya koyulur. Ancak kızın eve geldiklerinde ekibi büyük bir sürpriz bekler.
Kimliği bilinmeyen ceset ile Ecrin arasındaki ilişki açıklığa kavuşturulmaya çalışılır. Soruşturma ilerledikçe beklenmedik durumlar söz konusu olur.
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