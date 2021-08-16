MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Cesur pozları olay olmuştu! Serel Yereli yıllar önce o programa katılmış!

Cesur pozları olay olmuştu! Serel Yereli yıllar önce o programa katılmış!

16.08.2021 12:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram'da yaptığı cesur paylaşımlarla adından sık sık söz ettiren oyuncu Serel Yereli hakkındaki o gerçek, öğrenenleri şaşırttı. Bir süre İngiltere'de yaşayan Instagram fenomeni Serel Yereli meğer hepimizin bildiği o yarışma programına yıllar önce katılmış ve seçilenler arasında yer almış. İşte detaylar...

Serel Yereli, 18 Ağustos 2016'da Kanal D ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Şevval Sam, Timuçin Esen, Murat Aygen'in rol aldığı "Bodrum Masalı" dizisinde "Alara" karakterine hayat vermişti. Instagram paylaşımlarıyla da sık sık magazin gündeminde yer alan Serel Yereli, meğer yıllar önce o yarışma programına katılmış.

SEREL YERELİ MEĞER YILLAR ÖNCE O YARIŞMAYA KATILMIŞ

26 yaşındaki Serel Yereli küçüklükten beri oyunculuk ve müziğe ilgi duyduğu için üniversite olarak Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümünü tercih etti.
Babasını kalp krizinden 16 yaşında kaybeden Yereli Craft Atölye ve Bahar Kerimoğlu'ndan oyunculuk eğitimi aldı.
Serel Yereli, yayınlandığı günden beri Türk seyircileri tarafından ilgiyle izlenen yarışma "O Ses Türkiye"ye 2012'de katıldı.
Ancak Yereli, ilk turu geçemeden O Ses Türkiye'ye veda etti.
2016'da ekran önü projesine imza atan Serel Yereli, Kanal D ekranlarında yayınlanan "Bodrum Masalı" dizisinde oyunculuk yaptı.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Serel Yereli Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakanlık duyurdu: İşte aşıda yeni yaş sınırı

Bakanlık duyurdu: İşte aşıda yeni yaş sınırı

Kaçmaya çalışanlar uçaklara akın ediyor

Kaçmaya çalışanlar uçaklara akın ediyor

Taliban Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda

Taliban Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda

Ünlü sunucu canlı yayında hayatının şokunu yaşadı

Ünlü sunucu canlı yayında hayatının şokunu yaşadı

Ozan Tufan'ın görüştüğü kulübü açıkladı

Ozan Tufan'ın görüştüğü kulübü açıkladı

Annesine yorum yağdı! "Sütyen giyseydin"

Annesine yorum yağdı! "Sütyen giyseydin"

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Nişanlısı yatakta çıplak uyurken fotoğraflarını çekti

Nişanlısı yatakta çıplak uyurken fotoğraflarını çekti

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Kalça estetiği yaptırmıştı! Bikinisiyle poz verdi

Kalça estetiği yaptırmıştı! Bikinisiyle poz verdi

İkinci kez hamile! Minik bikinisiyle poz verdi

İkinci kez hamile! Minik bikinisiyle poz verdi

Berdan Mardini’yi aldatan eski eşinden olay sözler: Utanacak biri varsa...

Berdan Mardini’yi aldatan eski eşinden olay sözler: Utanacak biri varsa...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.