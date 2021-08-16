Cesur pozları olay olmuştu! Serel Yereli yıllar önce o programa katılmış!

Serel Yereli, 18 Ağustos 2016'da Kanal D ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Şevval Sam, Timuçin Esen, Murat Aygen'in rol aldığı "Bodrum Masalı" dizisinde "Alara" karakterine hayat vermişti. Instagram paylaşımlarıyla da sık sık magazin gündeminde yer alan Serel Yereli, meğer yıllar önce o yarışma programına katılmış.

SEREL YERELİ MEĞER YILLAR ÖNCE O YARIŞMAYA KATILMIŞ

26 yaşındaki Serel Yereli küçüklükten beri oyunculuk ve müziğe ilgi duyduğu için üniversite olarak Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümünü tercih etti.

Babasını kalp krizinden 16 yaşında kaybeden Yereli Craft Atölye ve Bahar Kerimoğlu'ndan oyunculuk eğitimi aldı.

Serel Yereli, yayınlandığı günden beri Türk seyircileri tarafından ilgiyle izlenen yarışma "O Ses Türkiye"ye 2012'de katıldı.

Ancak Yereli, ilk turu geçemeden O Ses Türkiye'ye veda etti.