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Ceylan tanınmaz halde! "Ceylan olmadığına yemin edebilirim ama ispatlayamam"

04.09.2021 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir zamanların 'Küçük Ceylan'ı şarkıcı Ceylan Avcı, son zamanlarda değişimiyle ve geçirdiği estetik operasyonlarla magazin gündeminden düşmüyor. Şimdilerde tatile çıkan şarkıcı Ceylan son yaptığı paylaşımla yine dikkatleri üzerine çekti.

Küçük yaşlarda müzik kariyerine başlayan Ceylan Avcı, son hali ile sosyal medyanın dilinde.

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Bir zamanların 'Küçük Ceylan'ı şarkıcı Ceylan Avcı, son zamanlarda değişimiyle ve geçirdiği estetik operasyonlarla magazin gündeminden düşmüyor.

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Sık sık yaptığı estetiklerle ilgili eleştirilen Ceylan'a hayranları tarafından "Yeter artık Ceylan nerede?" yorumları yapılıyor.

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"CEYLAN OLMADIĞINA YEMİN EDEBİLİRİM AMA İSPATLAYAMAM"

Şimdilerde tatile çıkan şarkıcı Ceylan son yaptığı paylaşımla yine dikkatleri üzerine çekti. Şarkıcı Ceylan Avcı, plaj pozunu sosyal medyadan yayınladı. Son pozu ile adeta başka biri gibi görünen şarkıcı Ceylan'ı görenler "Ceylan olmadığına yemin edebilirim ama ispatlayamam" demeden edemiyor.

ESTETİKLE BAMBAŞKA GÖRÜNÜME KAVUŞAN ÜNLÜLER

Şükran Ovalı
Didem Soydan
İrem Derici
Seda Güven
Hande Sarıoğlu
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