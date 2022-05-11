Chloe Ferry seksi siyah mayosuyla şehvetli vücudunu ortaya serdi

Reality şov yıldızı Chloe Ferry, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık dikkat çekiyor.
CHLOE FERRY IBIZA TATİLİNDE
Geordie Shore adlı programla şöhreti yakalayan İngiliz güzel, geçtiğimiz günlerde göğüslerini yaptırdı.
Eskiden striptizci olan Chloe Ferry, İbiza tatiline çıktı.
Ibiza'da tatilde güneşlenen seksi yıldız, bunaltıcı sıcaktan koruyan büyük şapkasıyla dikkatleri üzerine çekti.
Minik seksi siyah bikisiyle şehvetli vücudunu sergileyerek sıcaklığı daha da yükseltirken Chloe kendine hayran bıraktı.
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