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  4. Chloe Ferry seksi siyah mayosuyla şehvetli vücudunu ortaya serdi

Chloe Ferry seksi siyah mayosuyla şehvetli vücudunu ortaya serdi

11.05.2022 08:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reality şov yıldızı Chloe Ferry, geçtiğimiz günlerde estetik operasyon geçirerek göğüslerini büyütmüştü. İngiliz güzel, Ibiza tatilinde adeta yeni göğüslerini sergiledi.

Reality şov yıldızı Chloe Ferry, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık dikkat çekiyor.

CHLOE FERRY IBIZA TATİLİNDE

Geordie Shore adlı programla şöhreti yakalayan İngiliz güzel, geçtiğimiz günlerde göğüslerini yaptırdı.
Eskiden striptizci olan Chloe Ferry, İbiza tatiline çıktı.
Ibiza'da tatilde güneşlenen seksi yıldız, bunaltıcı sıcaktan koruyan büyük şapkasıyla dikkatleri üzerine çekti.
Minik seksi siyah bikisiyle şehvetli vücudunu sergileyerek sıcaklığı daha da yükseltirken Chloe kendine hayran bıraktı.
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Anahtar Kelimeler:
Chloe Ferry
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