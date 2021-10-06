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Chorizo nachos nasıl yapılır? Chorizo nachos malzemeleri neler?

06.10.2021 23:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksika mutfağının sevilen lezzetlerinden biri olan chorizo nachos evde kolaylıkla hazırlanabilir. Chorizo nachos hazırlanırken gerekli olan malzemeler arasında 5 bardak tortilla cips, 500 gram yağsız dana kıyma ve 2 bardak rendelenmiş parmesan peyniri yer alıyor. İşte chorizo nachos tarifi...

Meksika mutfağının başlangıç yemeklerinden olan nachos, kızarmış mısır tortillalar ile hazırlanır. Chorizo nachos her ne kadar fazla malzeme ile yapılsa da hazırlanışı zor değildir. İşte chorizo nachos malzemeleri ve tarifi...

CHORİZO NACHOS MALZEMELERİ

* 5 bardak tortilla cips * 130 gram yeşilbiber * 500 gram yağsız dana kıyma * 2/3 bardak çeri domates * 2 bardak rendelenmiş parmesan peyniri * 2 orta boy yeşil soğan * 1 paket taco baharat karışımı (ya da birer çay kaşığı toz kırmızı biber, kekik, köri, kişniş)

CHORİZO NACHOS NASIL YAPILIR?

CHORİZO NACHOS NASIL YAPILIR?
Fırın ısısını 180 dereceye alın ve fırın tepsisini yağlayın veya yağlı kağıt serin. Tortilla cipslerin yarısını eşit olarak tavaya dağıtın ve bir kenara alın. Yapışmaz tavada, orta ateşi açın, dana eti kahverengi olana dek ara sıra karıştırarak pişirin.
Etin üstüne taco baharat karışımını ekleyin ve yeşil biberi, domatesi ve soğanı iyice doğrayarak etin üzerine ekleyip karıştırın. 2 ila 3 dakika daha pişirmeye devam edin. Baharat karışımını ete yedirmeye özen gösterin.
Eti, tepsideki cipslerin üzerine yayın. Ardından diğer cipsleri de hepsinin üzerine dağıtın. Parmesan peynirini tüm tepsiye yayın. 10 ila 12 dakika, yani peynir iyice eriyene kadar fırında pişirin.
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Anahtar Kelimeler:
Meksika
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