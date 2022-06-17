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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İzmir'de çiftçilerle buluştu:

17.06.2022 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Bugüne kadar çiftçiye kanundaki teşvik verilmedi. Bu hükümetlerden alacağınız 273 milyar lira. Biz bunun da sözünü veriyoruz. Her yıl milli gelirin yüzde 1'i oranında size kar olarak vereceğiz"

İZMİR (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bugüne kadar çiftçiye kanundaki teşvik verilmedi. Bu hükümetlerden alacağınız 273 milyar lira. Biz bunun da sözünü veriyoruz. Her yıl milli gelirin yüzde 1'i oranında size kar olarak vereceğiz." dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Küçük Menderes Çiftçi Buluşmaları" programı kapsamında Ödemiş Kongre ve Kültür Merkezi'nde çiftçilerle bir araya geldi.

İktidar olmaları halinde yapacakları projeleri anlatan Kılıçdaroğlu, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Çiftçi ve köylü milletin efendisidir.' diyorsa size sözüm var. Sizi bu milletin efendisi yapacağım. Alın terini döken, günün 24 saati çalışan ve biz evlerimizde otururken karnımızın doyması için emek harcayan sizler bu milletin efendisi olmayacaksınız da kim olacak? Kim yapacak? Kadın kardeşlerim diyorlar ki zarar etmiyoruz battık, diyorlar. Her şeyin farkındayım. Her şeyi biliyorum. Onlar da biliyorlar. Onlar ceplerini doldurmakla meşgul. Ben sizi düşünmekle meşgulüm." dedi.

Çiftçilerin ve besicilerin aldıkları kredilerin faizlerinin silineceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, tarımın stratejik sektör olduğuna vurgu yaptı. Tarım ürünlerinin ülkede üretimi mümkünken ithal edildiğini savunan Kılıçdaroğlu, "Kim neyi ekecek, neyi biçecek, önceden planlanacak. Her çiftçi önceden neyi ekeceğini bilecek. Hiçbir çiftçi zarar etmeyecek. Siz zarar edince Türkiye zarar ediyor. Köylünün maliyetini çıkarıp üstüne makul bir kar vereceğiz. Dolayısıyla devlet çiftçi zarar ederse satın alacak. Sel olur, yangın olur TARSİM'i yeniden oluşturacağız. Felaket durumunda da çiftçinin zarar etmeyeceği uygulama yapacağız." şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:

"Bugüne kadar çiftçiye kanundaki teşvik verilmedi. Bu hükümetlerden alacağınız 273 milyar lira. Biz bunun da sözünü veriyoruz. Her yıl milli gelirin yüzde 1'i oranında size kar olarak vereceğiz. Traktörünüz, hayvanınız asla haczedilmeyecek. Haciz uygulamasına da son vereceğiz. Şehirde yaşayan birisi mazota zam geldiğinde arabasını isterse kullanmayabilir. Ama çiftçi tarlayı ne yapacak? Mecburen kullanacak. Bunun için bütün Avrupa ülkelerinde yapılan 'kırmızı mazot' uygulaması var. Sadece çiftçiye düşük bedelle satılıyor. Çiftçi gidecek düşük fiyattan 'kırmızı mazot'unu alıp onu kullanacak.

Elektrikten de şikayet ettiniz. Önce doğudan altı ilden başlayacağız sonra bütün Türkiye'de yaygınlaştıracağız. Güneş enerjisiyle elektrik elde edeceğiz. Çiftçi elektriği ücretsiz kullanacak, artan elektriği satacak, oradan da kar elde edecek. Elin oğlu yapıyor da mümkün oluyor, biz yapınca mı mümkün olmayacak? Dışarıdan parayla akaryakıt, kömür, doğal gaz getiriyorlar. Allah'ın güneşi parayla mı? Sadece paneller kurup elektrik elde edeceksin. Bunu yapacağız. Bunun sözünü Şanlıurfa'da, Van'da verdim. Burada da veriyorum. İzmir Büyükşehir de bu konuda adım attı."

Üreten hiç kimsenin zarar etmeyeceğini anlatan Kılıçdaroğlu, tarımda havza bazlı planlamayı getireceklerini vurguladı. Kırsal kesimlerde çalışanlara da destek olacaklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, bu bölgelerde çalışan gençlerin SGK primini devletin ödeyeceğini aktardı.

Kadınların kırsal kesimde erkeklerden çok daha fazla çalıştığına işaret eden Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Bütün bunları değiştirmek mümkün. Bunun için bir şey yapacağız. Sandık gelecek, sandığa gideceksiniz. Söylediklerimi sakın unutmayın. Bizim karnımızı doyuran sizlersiniz. Alın teri döken sizlersiniz. Kazanması gereken sizlersiniz. Bu milletin efendisi olması gerekenler sizlersiniz. Bunu yapacağız, bize güvenin ve bize katılın."

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, buradaki programın ardından İzmir'e dönüşte Seyrekli Mahallesi'nde bir kahvehanede vatandaşlarla çay içip sohbet etti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İzmir'de çiftçilerle buluştu:

- "Bugüne kadar çiftçiye kanundaki teşvik verilmedi. Bu hükümetlerden alacağınız 273 milyar lira. Biz bunun da sözünü veriyoruz. Her yıl milli gelirin yüzde 1'i oranında size kar olarak vereceğiz"

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Bakan Soylu, "Görevlendirme Yapılan Belediyeler Koordinasyon Toplantısı"nda konuştu

Bakan Soylu, "Görevlendirme Yapılan Belediyeler Koordinasyon Toplantısı"nda konuştu

Bakan Soylu, "Görevlendirme Yapılan Belediyeler Koordinasyon Toplantısı"nda konuştu

Bakan Soylu, "Görevlendirme Yapılan Belediyeler Koordinasyon Toplantısı"nda konuştu

Bakan Soylu, "Görevlendirme Yapılan Belediyeler Koordinasyon Toplantısı"nda konuştu

Bakan Soylu, "Görevlendirme Yapılan Belediyeler Koordinasyon Toplantısı"nda konuştu

Bakan Soylu, "Görevlendirme Yapılan Belediyeler Koordinasyon Toplantısı"nda konuştu

Bakan Soylu, "Görevlendirme Yapılan Belediyeler Koordinasyon Toplantısı"nda konuştu

Bakan Soylu, "Görevlendirme Yapılan Belediyeler Koordinasyon Toplantısı"nda konuştu

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