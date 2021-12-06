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Çıldır Gölü ziyaretçilerini büyülüyor! Hava sıcaklıkları düşünce gölün yarısı buz tuttu

06.12.2021 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ta son günlerde etkili olan soğuk hava, Çıldır Gölü'nün bir kısmını dondurdu. Buz tutan gölün üzerine çıkan vatandaşlar ise cam gibi buz üzerinde adeta vals yapıyor.

Sibirya soğuklarının etkili olduğu Kars’ta gece hava sıcaklığı sıfırın altında 20 dereceye düştü. Sabah saatlerinde ise termometreler eksi 14’ü gösterdi. Aşırı soğuk nedeniyle Çıldır Gölü’nün yarısı tamamen donarken, kentte HES santrali buz tuttu. Yarısı donan Çıldır Gölü havadan görüntülendi.

SICAKLIK -20'Yİ GÖRDÜ

Kars’ta kar yağışının ardından soğuk hava etkisini sürdürüyor. Hava sıcaklığının gece eksi 20 dereceye düştüğü kent, adeta buz kesti. Soğuktan Çıldır Gölü’nün yarısı 15 santim kalınlığında dondu, kent merkezinden geçen Kars Çayı ve HES Barajı buzla kaplandı. Kayalıklarda oluşan buz sarkıtı ise dikkat çekti.

“GECELERİ DAHA SOĞUK OLUYOR”

“GECELERİ DAHA SOĞUK OLUYOR”
Kars’ta soğuk havanın 5 ay sürdüğünü ifade eden Bülent Nebioğlu, “Havalar çok hızlı bir şekilde soğumaya başladı. Akar sular donmaya başladı. Zor bir memlekette yaşıyoruz. Şu an yaklaşık eksi 13 derece ama geceleri daha soğuk oluyor. Yaklaşık 5 ay bu şekilde geçiyor” dedi.
Hava sıcaklığının geceleri özellikle yüksek kesimlerde eksi 20’ye düştüğü kentte, çok sayıda araç donarak çalışmazken, soğuk havanın etkisini sürdüreceği öğrenildi. Çıldır Gölü’nün yarısının donduğu kent, adeta buz kesti.
Öte yandan, kırağı tutan taşların üzerinde oluşan şekiller ise kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.(İHA)
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Anahtar Kelimeler:
Kars
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