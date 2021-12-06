Çıldır Gölü ziyaretçilerini büyülüyor! Hava sıcaklıkları düşünce gölün yarısı buz tuttu

“GECELERİ DAHA SOĞUK OLUYOR”

Kars’ta soğuk havanın 5 ay sürdüğünü ifade eden Bülent Nebioğlu, “Havalar çok hızlı bir şekilde soğumaya başladı. Akar sular donmaya başladı. Zor bir memlekette yaşıyoruz. Şu an yaklaşık eksi 13 derece ama geceleri daha soğuk oluyor. Yaklaşık 5 ay bu şekilde geçiyor” dedi.