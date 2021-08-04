Çılgın Bediş'in 'Zeynep’ karakteri bakın aslında kim! Görenler tanıyamadı

Çılgın Bediş’teki Zeynep Karakteri ile tanınan ve daha sonra birçok yapımda yer alan Gülçin Hatıhan, izleyiciler tarafından merak ediliyor. Çılgın Bediş’te 23 yaşında olan başarılı oyuncu Gülçin Hatıhan, şimdilerde 48 yaşına bastı. Son olarak Hercai dizisindeki rolü ile öne çıkan Gülçin Hatıhan, Çılgın Bediş’teki Zeynep rolüyle oldukça sevildi.