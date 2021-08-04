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  4. Çılgın Bediş'in 'Zeynep’ karakteri bakın aslında kim! Görenler tanıyamadı

Çılgın Bediş'in 'Zeynep’ karakteri bakın aslında kim! Görenler tanıyamadı

04.08.2021 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir döneme damgasını vuran Çılgın Bediş dizisi, tiplemeleri ve jeneriği ile hafızalara kazındı. Çılgın Bediş’te Zeynep karakterine hayat veren Gülçin Hatıhan daha sonra birçok yapımda izleyici karşısına çıktı. Başrollerinde Yonca Evcimik, Çiçek Dilligil, Rıza Sönmez gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Çılgın Bediş’in Zeynep’i bakın kimmiş!

Çılgın Bediş’teki Zeynep Karakteri ile tanınan ve daha sonra birçok yapımda yer alan Gülçin Hatıhan, izleyiciler tarafından merak ediliyor. Çılgın Bediş’te 23 yaşında olan başarılı oyuncu Gülçin Hatıhan, şimdilerde 48 yaşına bastı. Son olarak Hercai dizisindeki rolü ile öne çıkan Gülçin Hatıhan, Çılgın Bediş’teki Zeynep rolüyle oldukça sevildi.

Bakın kimmiş!

Çılgın Bediş dizisi, karakterleri ve jeneriği ile hafızalara kazınan diziler arasında bulunuyor.
Çılgın Bediş’te Zeynep karakterine hayat veren Gülçin Hatıhan ise, daha sonra birçok reyting rekortmeni dizide izleyici karşısına çıktı.
Başarılı oyunculuğuyla Çılgın Bediş dizisinde, Bediş'in arkadaş grubunun asi karakteri olan 'Zeynep'i canlandıran Hatıhan'ı şimdi görenler tanıyamıyor.
Mide küçültme ameliyatı olarak 8 ayda 60 kilo kaybeden başarılı oyuncu, Poyraz Karayel, İstanbullu Gelin, Suskunlar, Çocuklar Duymasın ve Hercai gibi başarılı yapımlar ile izleyiciyle buluştu.
Şimdilerde 48 yaşında olan başarılı oyuncu, ilk tiyatro eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde aldı.
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Anahtar Kelimeler:
Yonca Evcimik
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