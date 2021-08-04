Çılgın Bediş'in 'Zeynep’ karakteri bakın aslında kim! Görenler tanıyamadı

Çılgın Bediş’teki Zeynep Karakteri ile tanınan ve daha sonra birçok yapımda yer alan Gülçin Hatıhan, izleyiciler tarafından merak ediliyor. Çılgın Bediş’te 23 yaşında olan başarılı oyuncu Gülçin Hatıhan, şimdilerde 48 yaşına bastı. Son olarak Hercai dizisindeki rolü ile öne çıkan Gülçin Hatıhan, Çılgın Bediş’teki Zeynep rolüyle oldukça sevildi.
Bakın kimmiş!
Çılgın Bediş dizisi, karakterleri ve jeneriği ile hafızalara kazınan diziler arasında bulunuyor.
Çılgın Bediş’te Zeynep karakterine hayat veren Gülçin Hatıhan ise, daha sonra birçok reyting rekortmeni dizide izleyici karşısına çıktı.
Başarılı oyunculuğuyla Çılgın Bediş dizisinde, Bediş'in arkadaş grubunun asi karakteri olan 'Zeynep'i canlandıran Hatıhan'ı şimdi görenler tanıyamıyor.
Mide küçültme ameliyatı olarak 8 ayda 60 kilo kaybeden başarılı oyuncu, Poyraz Karayel, İstanbullu Gelin, Suskunlar, Çocuklar Duymasın ve Hercai gibi başarılı yapımlar ile izleyiciyle buluştu.
Şimdilerde 48 yaşında olan başarılı oyuncu, ilk tiyatro eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde aldı.
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