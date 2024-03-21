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  4. Cindy Crawford'un kızı Kaia Gerber dergi için poz verdi! 'Annesinin kızı'

Cindy Crawford'un kızı Kaia Gerber dergi için poz verdi! 'Annesinin kızı'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
21.03.2024 10:15
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90’lı yılların en iyi modellerinden biri olan Cindy Crawford’ın kızı ABD’li model Kaia Gerber, podyumların en çok aranan isimleri arasında yer alıyor. Modellikten oyunculuğa geçiş yapan Cindy Crawford bir dergi çekimi için kamera karşısına geçti. Kaia Gerber cesur pozlarıyla takipçilerinden tam not aldı.

1980'li ve 90'lara damgasını vuran model Cindy Crawford'un kendisiyle aynı mesleği seçen kızı Kaia Gerber bu defa bir dergi çekimi için poz verdi. 16 yaşından beri podyumda olan 21 yaşındaki genç model cesur tarzı ile bakana bir daha baktırdı.

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POZLARINA BEĞENİ YAĞDI

Annesinin izinen giden Gerber, iddialı pozlarını sosyal medya hesabı üzerinden takipçileri ile peş peşe paylaştı.
Kaia Gerber'in cesur seçimleri takipçilerinden tam not alırken pozları da kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Kaia Gerber'e sosyal medyada; 'Mükkemmel görünüyorsun', 'Harikasın', 'Sana bayılıyorum', 'Saçların çok güzel', 'Annesinin kızı' gibi yorumlar yapıldı.

Modellikten oyunculuğa geçiş yapan Kaia Gerber yeni dizi Palm Royale'de Kristen Wiig ve Allison Janney ile birlikte rol aldı.

Ergenlik yıllarını model olarak çalışarak geçiren Kaia, podyumda geçirilen bir hayattan daha önemli şeyler olduğunu söylemişti.
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Kaia Gerber Model yaşında
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