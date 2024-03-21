Cindy Crawford'un kızı Kaia Gerber dergi için poz verdi! 'Annesinin kızı'

1980'li ve 90'lara damgasını vuran model Cindy Crawford'un kendisiyle aynı mesleği seçen kızı Kaia Gerber bu defa bir dergi çekimi için poz verdi. 16 yaşından beri podyumda olan 21 yaşındaki genç model cesur tarzı ile bakana bir daha baktırdı.



