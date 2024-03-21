Cindy Crawford'un kızı Kaia Gerber dergi için poz verdi! 'Annesinin kızı'

1980'li ve 90'lara damgasını vuran model Cindy Crawford'un kendisiyle aynı mesleği seçen kızı Kaia Gerber bu defa bir dergi çekimi için poz verdi. 16 yaşından beri podyumda olan 21 yaşındaki genç model cesur tarzı ile bakana bir daha baktırdı.
Kaia Gerber'e sosyal medyada; 'Mükkemmel görünüyorsun', 'Harikasın', 'Sana bayılıyorum', 'Saçların çok güzel', 'Annesinin kızı' gibi yorumlar yapıldı.
Modellikten oyunculuğa geçiş yapan Kaia Gerber yeni dizi Palm Royale'de Kristen Wiig ve Allison Janney ile birlikte rol aldı.