Aşk-ı Memnu'nun Bihter ve Matmazel'i yıllar sonra buluştu! Son hallerine yorum yağdı

Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem, Hazal Kaya ve Nebahat Çehre gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Aşk-ı Memnu yayınlandığı dönemde damga vurmuştu.

Her sene televizyon ekranlarında özet bölümleri verilen dizi hâlâ popülerliğini koruyor. Aşk-ı Memnu'nun özet bölümleri bile aynı heyecanla izleniyor.

YILLAR SONRA BİR ARAYA GELDİLER

Aşk-ı Memnu'nun unutulmaz karakterleri Bihter ve Matmazel'i canlandıran Beren Saat ve Zerrin Tekindor yıllar sonra yeniden bir araya geldi.

Zerrin Tekindor'un tek kişilik oyunu Toz'a giden Beren Saat meslektaşıyla fotoğraf paylaşmayı ihmal etmedi. Beren Saat Zerrin Tekindor ile pozuna 'Hayranın olmak için bir neden daha' yazdı.

YORUM YAĞDI

Ünlü isimlerin bu pozu kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Beren Saat ve Zerrin Tekindor'a sosyal meydada; 'Yıllar yaramış', 'Çok iyi görünüyorlar' gibi yorumlar yapıldı.