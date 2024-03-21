MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Aşk-ı Memnu'nun Bihter ve Matmazel'i yıllar sonra buluştu! Son hallerine yorum yağdı

Aşk-ı Memnu'nun Bihter ve Matmazel'i yıllar sonra buluştu! Son hallerine yorum yağdı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
21.03.2024 09:36
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Halit Ziya Uşak Uşaklıgil'in ölümsüz eserinden televizyona uyarlanan Aşk- ı Memnu yayınlandığı dönemde damga vurmuştu. Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ ve Hazal Kaya'nın başrollerini paylaştığı dizi hâlâ popülerliğini koruyor. Aşk-ı Memnu'nun unutulmaz karakterleri Bihter ve Matmazel'i canlandıran Beren Saat ve Zerrin Tekindor yıllar sonra yeniden buluştu.

Aşk-ı Memnu'nun Bihter ve Matmazel'i yıllar sonra buluştu! Son hallerine yorum yağdı

Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem, Hazal Kaya ve Nebahat Çehre gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Aşk-ı Memnu yayınlandığı dönemde damga vurmuştu.

Her sene televizyon ekranlarında özet bölümleri verilen dizi hâlâ popülerliğini koruyor. Aşk-ı Memnu'nun özet bölümleri bile aynı heyecanla izleniyor.

bijter

YILLAR SONRA BİR ARAYA GELDİLER

Aşk-ı Memnu'nun unutulmaz karakterleri Bihter ve Matmazel'i canlandıran Beren Saat ve Zerrin Tekindor yıllar sonra yeniden bir araya geldi.

matmazel

Zerrin Tekindor'un tek kişilik oyunu Toz'a giden Beren Saat meslektaşıyla fotoğraf paylaşmayı ihmal etmedi. Beren Saat Zerrin Tekindor ile pozuna 'Hayranın olmak için bir neden daha' yazdı.

beren saat

YORUM YAĞDI

Ünlü isimlerin bu pozu kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Beren Saat ve Zerrin Tekindor'a sosyal meydada; 'Yıllar yaramış', 'Çok iyi görünüyorlar' gibi yorumlar yapıldı.

Filiz kızıyla evlenen eski eşini yatakta başkasıyla yakaladı! Sosyal medya yıkıldı Filiz kızıyla evlenen eski eşini yatakta başkasıyla yakaladı! Sosyal medya yıkıldı

Keşfet

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Neden kapalı giyiniyor? "Ramazandan değil..." diyerek itiraf ettiNeden kapalı giyiniyor? "Ramazandan değil..." diyerek itiraf etti
Nihat Hatipoğlu'na regl sorusu yağdı! "Özür dileyerek söylüyorum eşiyle..."Nihat Hatipoğlu'na regl sorusu yağdı! "Özür dileyerek söylüyorum eşiyle..."
Eski halinden eser kalmadı! Göğüs estetiğine ödediği parayı açıkladıEski halinden eser kalmadı! Göğüs estetiğine ödediği parayı açıkladı
Anahtar Kelimeler:
Beren Saat Zerrin Tekindor aşkı memnu ele tekindor
En Çok Okunan Haberler
Altınok'un yanıtını duyunca... Programa damga vurdu

Altınok'un yanıtını duyunca... Programa damga vurdu

Bireysel emeklilik kararı Resmi Gazete'de!

Bireysel emeklilik kararı Resmi Gazete'de!

2023 seçimlerini doğru bilmişti! 31 Mart için son anket sonuçları geldi

2023 seçimlerini doğru bilmişti! 31 Mart için son anket sonuçları geldi

Tarih 23 Mart, rakam 5 bin TL! Seçim öncesi emekliye seyyanen zam mı geliyor?

Tarih 23 Mart, rakam 5 bin TL! Seçim öncesi emekliye seyyanen zam mı geliyor?

Trafikte inanılmaz kavga! Motosiklet sürücüsünü köprüden aşağı uçurdu…

Trafikte inanılmaz kavga! Motosiklet sürücüsünü köprüden aşağı uçurdu…

Nihat Hatipoğlu'na regl sorusu yağdı! "Özür dileyerek söylüyorum eşiyle..."

Nihat Hatipoğlu'na regl sorusu yağdı! "Özür dileyerek söylüyorum eşiyle..."

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Camper ayakkabılarda 2000 TL'ye varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Camper ayakkabılarda 2000 TL'ye varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Columbia, Stanley, Apple... Ünlü markalarda dev indirimler

Columbia, Stanley, Apple... Ünlü markalarda dev indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.