Cinsellik sınırlarını aştı! Too Hot To Handle 2. sezon fragmanı yayınlandı

Netflix’in tartışmalı ama çok izlenen programı Too Hot To Handle'ın 2. sezon fragmanı yayınlandı. Too Hot To Handle, on kişilik bir grubun dört hafta sonunda yüz bin dolar kazanmalarını sağlayacak sahil kenarındaki bir tesise yerleştirilmeleri sonrası yaşananları konu alıyor. Yarışmacıların bu para ödülünü kazanabilmeleri için öpüşme, sevişme, mastürbasyon gibi hiçbir cinsel aktivitede bulunmamaları gerekiyor.

TOO HOT TO HANDLE 2. SEZON ÇOK CESUR

Too Hot To Handle 2. sezon fragmanı içeriğindeki müstehcen sahnelerle izleyicileri çok şaşırttı. 4 hafta boyunca birbirlerine karşı koymaları gereken 10 kişinin, 100 bin doları çok da düşünmeden birbirleriyle içli dışlı oldukları görülüyor.

Fragmanda, şovun robot sunucusunun eski bir striptizci, bir avukat ve profesyonel bir sporcunun da yer aldığı kadrodakilere, öpüşme ve okşama da dahil olmak üzere herhangi bir fiziksel temasta bulunmama talimatı verildiği görülüyor.

Buna rağmen, kadronun fragmanda cesur iddialarda bulunduğu görülüyor ve Fransız yarışmacı Marvin 'seksi bir yaz olacak' diyor.

TOO HOT TO HANDLE 2. SEZON YARIŞMACILARI