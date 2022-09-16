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  4. Cinsiyet değiştiren fenomen Jessica Alves’in transparan tulumuyla pozu sosyal medyada gündem oldu

Cinsiyet değiştiren fenomen Jessica Alves’in transparan tulumuyla pozu sosyal medyada gündem oldu

16.09.2022 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyada ‘Ken Bebek’ olarak tanınan fenomen isimi Jessica Alves, estetik operasyonlarıyla gündem yaratmıştı. Doğum dimi Rodrigo Alves olan fenomen son olarak cinsiyet değiştirme operasyonuyla kadın olmuştu. ‘Ken Bebek’ kariyerini gerçek hayattaki ‘Barbie Bebek’ olarak değiştiren Alves son olarak sosyal medya hesabından transparan tulumuyla çekilen bir fotoğrafını paylaştı.

Adını değiştirerek Jessica ismini alan Alves, estetik ameliyat sürecinde fenomen oyuncak bebek Barbie’nin sevgilisi Ken’e benzemek için başlattı. Alves, Ken’e benzemek için dudaktan buruna, botokstan dolguya, karın kası ameliyatından saç nakline, çene ameliyatından yüz gerdirmeye kadar 70’e yakın operasyon geçirdi. Plastik bebeğe benzemek için yaklaşık 817 bin sterlin (yaklaşık 17 milyon 33 bin TL) harcayan 39 yaşındaki Alves yine cesur bir paylaşıma imza attı.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

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Brezilya’nın Sao Paulo kentinde bir gece kulübündeki partiye katılmak isteyen Alves, leopar desenli bir transparan tulum tercih etti. 6.5 milyon sosyal medya takipçisi bulunan fenomen isim gönderisine “Bir kadının güzelliği yüz şeklinde değil, bir kadındaki gerçek güzellik ruhuna yansır” notunu ekledi.

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Alves’in paylaşımı kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı. Bir sosyal medya kullanıcısı Alves’in gönderisine “Olabildiğince seksi” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Harika görünüyorsun” diyerek fenomen ismi övdü.

İŞTE JESSICA ALVES’İN PAYLAŞIMLARI...

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Jessica Alves
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