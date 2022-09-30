Çıplak görüntüleri ailesine ve patronuna gönderilen hava durumu sunucusu kovuldu! “Eşcinsel olduğum için özür dilemiyorum”

Emmy’ye aday gösterilen meteoroloji uzmanı, Spectrum News NY1 adlı kanalda “Mornings On 1” isimli hava durumu programını sunuyordu. Müstehcen fotoğrafları isimsiz bir şekilde ailesine ve işvereni Spevtum News’e gönderilen Adame sunuculuk görevinden kovuldu. Olaya ilişkin olarak hukuki işlem başlattığını dile getiren Adame, mahkemedeki ifadesinde görüntüleri nedeniyle işine son verildiğini ve cinsel görüntülerinin rızası olmadan paylaşıldığını söyledi. Daily Beast'in haberine göre, ünlü sunucu üyesi olduğu yetişkin siteye , fotoğrafı paylaşan kullanıcının kimliğini ifşa etmek için dava açtı .

New York’taki mahkemeye suç duyurusunda bulunduğunu belirten Adame, “On buçuk yıldan fazla bir süredir bir halk figürü olarak ülkenin en büyük televizyon kanallarından birinde haftada beş gün milyonlarca kişinin karşısına çıkıyorum. Tanınan bir kişi olmama rağmen webcam aracılığıyla iletişim kurulan bir yetişkin sitesinde zaman geçirdim. Evdeyken webcam karşısında diğer erkekler için performans sergiledim. Bu durum iki taraf içinde yüzde 100 rızaya dayalıydı. Bunun için herhangi bir para ödenmedim ancak bu durumun gizli tutulabileceğini düşünmem benim hatamdı. İşverenim ve ailem bunu öğrendi. İşten çıkartıldım. Bir halk figürü olarak, sahip olduğum ayrıcalıklarla birlikte gelen belirli sorumluluklarım olduğunun farkındayım. Açıkça eşcinsel olduğum için özür dilemiyorum.” dedi.