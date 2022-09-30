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  4. Çıplak görüntüleri ailesine ve patronuna gönderilen hava durumu sunucusu kovuldu! “Eşcinsel olduğum için özür dilemiyorum”

Çıplak görüntüleri ailesine ve patronuna gönderilen hava durumu sunucusu kovuldu! “Eşcinsel olduğum için özür dilemiyorum”

30.09.2022 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2017 yılından beri Amerika Birleşik Devletleri’ndeki bir televizyon kanalında haftanın beş günü hava durumunu sunan Erick Adame, üyesi olduğu bir yetişkin sitesinden çıplak görüntülerinin sızdırılması üzerine işinden kovulduğunu açıkladı. Sosyal medya hesabından olaya ilişkin açıklama yapan Adame, görüntülerinin sızdırılmasına neden olan kişilerle mahkemede hesaplaşacaklarını ve yasal işlem başlattığını söyledi.

Emmy’ye aday gösterilen meteoroloji uzmanı, Spectrum News NY1 adlı kanalda “Mornings On 1” isimli hava durumu programını sunuyordu. Müstehcen fotoğrafları isimsiz bir şekilde ailesine ve işvereni Spevtum News’e gönderilen Adame sunuculuk görevinden kovuldu. Olaya ilişkin olarak hukuki işlem başlattığını dile getiren Adame, mahkemedeki ifadesinde görüntüleri nedeniyle işine son verildiğini ve cinsel görüntülerinin rızası olmadan paylaşıldığını söyledi. Daily Beast'in haberine göre, ünlü sunucu üyesi olduğu yetişkin siteye , fotoğrafı paylaşan kullanıcının kimliğini ifşa etmek için dava açtı .

SOSYAL MEDYA HESABINDAN AÇIKLAMA YAPTI

Olayın kısa sürede popüler olması üzerine Adame, Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada olayı tüm gerçekliğiyle anlatmayı tercih etti.
New York’taki mahkemeye suç duyurusunda bulunduğunu belirten Adame, “On buçuk yıldan fazla bir süredir bir halk figürü olarak ülkenin en büyük televizyon kanallarından birinde haftada beş gün milyonlarca kişinin karşısına çıkıyorum. Tanınan bir kişi olmama rağmen webcam aracılığıyla iletişim kurulan bir yetişkin sitesinde zaman geçirdim. Evdeyken webcam karşısında diğer erkekler için performans sergiledim. Bu durum iki taraf içinde yüzde 100 rızaya dayalıydı. Bunun için herhangi bir para ödenmedim ancak bu durumun gizli tutulabileceğini düşünmem benim hatamdı. İşverenim ve ailem bunu öğrendi. İşten çıkartıldım. Bir halk figürü olarak, sahip olduğum ayrıcalıklarla birlikte gelen belirli sorumluluklarım olduğunun farkındayım. Açıkça eşcinsel olduğum için özür dilemiyorum.” dedi.

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Görüntülerin, yöneticisi, annesi ve başkalarıyla paylaşıldığını belirten Adame, işten kovulduğunu bu zor süreci atlatmak için profesyonel destek aldığını duyurdu. Adame’in eksi işyeri Spectrum News NY1’den konuyla ilgili açıklama gelmedi.
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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Amerika televizyon
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