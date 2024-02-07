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    4. Çıplak yolcu havalimanını birbirine kattı! Hiçbir şey olmamış gibi tur attı... Güvenliği kandırmaya çalıştı

    Çıplak yolcu havalimanını birbirine kattı! Hiçbir şey olmamış gibi tur attı... Güvenliği kandırmaya çalıştı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    07.02.2024 14:04 | Son Güncelleme:
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    Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletindeki havalimanında sarhoş olduğu iddia edilen bir çıplak bir yolcu ortalığı birbirine kattı. Havalimanında hiçbir şey olmamış gibi dolaşan ve güvenliği kandırmaya çalışan adam tutuklandı. Havalimanının içinden çekilerek paylaşılan görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

    Broward County Şerif Departmanı'na göre, 36 yaşındaki Martin Evtimov, arabasını Fort Lauderdale-Hollywood Uluslararası Havaalanı'nın kaldırımına park ettikten sonra aracından tamamen çıplak bir şekilde inerek binaya girdi. Havalimanının içinden çekilen görüntülerde kimliği Martin Evtimov olarak açıklanan adamın kimseye aldırış etmeden güvenlik hattına doğru ilerlediği görüldü.

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    TUTUKLANMAMAK İÇİN DİRENDİ

    WSVN tarafından elde edilen videoya göre, bagaj taşıma bandının üzerine çıkan adam "Kısıtlı Erişim" yazılı bir güvenlik kapısını da açmaya çalıştı. Havalimanını birbirine katan hareketlerinden sonra Evtimov kamu düzenini bozduğu gerekçesiyle tutuklandı. Ancak tutuklanma esnasında da Evtimov, kolluk kuvvetlerine direndi.

    Mahkeme belgelerine göre Evtimov, tutuklamaya şiddet kullanarak direnme, kolluk kuvvetlerine darp ve cinsel organlarının teşhir edilmesi de dahil olmak üzere çok sayıda suçlamayla karşı karşıya kaldı.

    Evtimov 3.500 dolarlık (yaklaşık 107 bin 97 TL) bir kefalet karşılığında Broward İlçe Hapishanesine gönderildi. Evtimov, çıplak tuhaflıkları nedeniyle havalimanından men edildi.

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    Anahtar Kelimeler:
    havalimanı
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