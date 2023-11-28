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    4. Çocuk tema parkında ilginç anlar! Kıyafetlerini yırtıp çırılçıplak kaldı... Ortalığı birbirine katıp tek tek tüm oyuncaklara bindi

    Çocuk tema parkında ilginç anlar! Kıyafetlerini yırtıp çırılçıplak kaldı... Ortalığı birbirine katıp tek tek tüm oyuncaklara bindi

    28.11.2023 08:47 | Son Güncelleme:
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    Kimliği belirsiz 26 yaşındaki bir adam Disneyland'ı birbirine katınca sosyal medyada viral oldu. Kıyafetlerini parçalayarak çırılçıplak çocuk tema parkının içinde dolaşan adam tek tek tüm oyuncaklara bindi. Çevresindekilere aldırış etmeyen adam daha sonrasında polisler tarafından tutuklandı.

    Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinin Anaheim bölgesindeki bir Disneyland'ta yaşanan olay ülke gündemine yerleşti. Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde kimliği kamuoyuyla paylaşılmayan 26 yaşındaki bir adam Disneyland'ın içinde bulunan oyuncaklara binmeye başladı. Ancak kısa bir süre sonra kontrolden çıkan adam kıyafetlerini yırtarak çırılçıplak kaldı. Ziyaretçiler, "Çocukların olduğu yerde bu yapılmaz" tepkisini gösterdi.

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    Çıplak bir şekilde parkın içinde oradan oraya koşuşturarak oyuncakların hepsine binmeye çalışan adam ziyaretçiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde ziyaretçilerden birinin, "Aman Tanrım her şeyi kıracak" dediği duyuldu.
    Park ziyaretçilerinin çocukların gözü önünde sergilediği davranışlardan dolayı azarladığı adam adamın altı güvenlik görevlisi tarafından götürüldü.
    KTLA'nın haberine göre , Anaheim polis memurları da kimliği belirsiz adamı yasakalı bir maddenin etkisi altında olduğu şüphesiyle tutukladı.
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    Anahtar Kelimeler:
    Disneyland
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