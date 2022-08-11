Çok eşli çift, kız arkadaşlarından düğünlerinde nedimeleri olmasını istedi! ''Üçümüz bir yatakta uyuyoruz''

Birleşik Devletler'de yaşayan ve üçlü ilişki yaşayan Tyler, Angel ve Sam sosyal medyada büyük ilgi topladı. Mutlu birlikteliklerini evlilikle taçlandırmak isteyen Tyler ve Angel'ın kız arkadaşları Sam'den düğünde nedimeleri olmasını istemeleri ise, çok eşli bu grubu gündeme taşıyan şey oldu. Düğünleri mutlu bir şekilde gerçekleşti ve grup şu an hayatlarına birlikte devam ediyor.

GÜNDEM OLAN ÜÇLÜNÜN HİKAYESİ...

UYGULAMADA TANIŞTILAR Tyler ve Angel, 2018'de bir çevrimiçi flört uygulamasında tanıştılar. İkili bir araya geldi ve anında aralarında bir bağlantı oldu. Çıkmaya başladıklarında her şey düzgün gidiyordu. İyi giden bir ilişkileri vardı ve birlikte olmaktan oldukça mutluydular.



İŞLER KARIŞTI Ancak sonra yaşanan bir olay dengeleri değiştirdi. Angel, üniversite arkadaşı Sam'i öpünce işler biraz karışacak gibi oldu.



KISKANÇLIK ETMEK YERİNE... Ama bu öpüşmeyi bir kıskançlık meselesine dönüştürüp ilişkilerini bozmak yerine, Tyler ve Angel, Sam'i de ilişkilerine dahil ederek bir grup oluşturmaya karar verdiler. İlk başta yeni dinamikleri yönlendirmek zor olsa da, sonunda her şey üçü için de harika oldu.



''KORKTUK'' Angel, ''Birbirimize açılmaktan korktuk, çünkü hayatınıza güvenebileceğiniz başka birini eklemek korkutucu olabilirdi. Bencil davranıyordum ama kıskançlığımı yendim. Şimdi onlar çıkıyor, biz çıkıyoruz ve üçümüz birlikte çıkıyoruz." diye açıkladı.

