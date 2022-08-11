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Çok eşli çift, kız arkadaşlarından düğünlerinde nedimeleri olmasını istedi! ''Üçümüz bir yatakta uyuyoruz''

11.08.2022 17:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birleşik Devletler'in Tenessee eyaletinden çok eşli bir grup sosyal medyada dikkat çekti. Üçlü bir ilişki yaşayan Tyler, Angel ve Sam mutlu bir ilişki yürütüyor. Ancak onları gündeme taşıyan şey Tyler ve Angel'ın düğün törenlerinde sevgilileri Sam'in nedime olmasını istemeleri oldu. Sorunsuz bir şekilde gerçekleşen düğünün ardından, üçlü ve mutlu ilişkilerine devam eden grup büyük ilgi topladı.

Birleşik Devletler'de yaşayan ve üçlü ilişki yaşayan Tyler, Angel ve Sam sosyal medyada büyük ilgi topladı. Mutlu birlikteliklerini evlilikle taçlandırmak isteyen Tyler ve Angel'ın kız arkadaşları Sam'den düğünde nedimeleri olmasını istemeleri ise, çok eşli bu grubu gündeme taşıyan şey oldu. Düğünleri mutlu bir şekilde gerçekleşti ve grup şu an hayatlarına birlikte devam ediyor.

GÜNDEM OLAN ÜÇLÜNÜN HİKAYESİ...

UYGULAMADA TANIŞTILAR

UYGULAMADA TANIŞTILAR
Tyler ve Angel, 2018'de bir çevrimiçi flört uygulamasında tanıştılar. İkili bir araya geldi ve anında aralarında bir bağlantı oldu. Çıkmaya başladıklarında her şey düzgün gidiyordu. İyi giden bir ilişkileri vardı ve birlikte olmaktan oldukça mutluydular.

İŞLER KARIŞTI

İŞLER KARIŞTI
Ancak sonra yaşanan bir olay dengeleri değiştirdi. Angel, üniversite arkadaşı Sam'i öpünce işler biraz karışacak gibi oldu.

KISKANÇLIK ETMEK YERİNE...

KISKANÇLIK ETMEK YERİNE...
Ama bu öpüşmeyi bir kıskançlık meselesine dönüştürüp ilişkilerini bozmak yerine, Tyler ve Angel, Sam'i de ilişkilerine dahil ederek bir grup oluşturmaya karar verdiler. İlk başta yeni dinamikleri yönlendirmek zor olsa da, sonunda her şey üçü için de harika oldu.

''KORKTUK''

''KORKTUK''
Angel, ''Birbirimize açılmaktan korktuk, çünkü hayatınıza güvenebileceğiniz başka birini eklemek korkutucu olabilirdi. Bencil davranıyordum ama kıskançlığımı yendim. Şimdi onlar çıkıyor, biz çıkıyoruz ve üçümüz birlikte çıkıyoruz." diye açıkladı.

İYİ GİTMEDİ

İYİ GİTMEDİ
İlişkileri devam ederken Tyler ve Angel, ikili birlikteliklerini evlilikle taçlandırmak istediklerine karar verdiler. Sam da onların bir parçası olduğu için artık ailelerine de çok eşli birliktelikleri hakkında açılmayı istediler. Ancak işler yolunca gitmedi ve aile üyelerinden biri sağdıç olarak seçilmesine rağmen düğüne katılmayı reddetti.
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Anahtar Kelimeler:
çok eşlilik
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