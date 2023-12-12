Çokeşli ilişkilerini savundu! Sosyal medyadan tepki topladı... "Kocamı en iyi arkadaşım ve onun kocasıyla paylaşıyorum"

Sosyal medyadan ilişkilerinin anlatan Katy ve Rob çifti eleştiri oklarının haline geldi. Çokeşliliğin tepkilere neden olmaması gerektiğini savunan çift Katy'in yakın arkadaşı Dee ve onun eşi Will ile yanı evde yaşıyor. Dörtlü olarak dıaşrı çıktıklarında tepkilerle karşılaştıklarını söyleyen Katy, "Dışarıda insanlar bizi gördüğünde kafasını karıştırıyor. Öpüşüyoruz ve sonra yer değiştiriyoruz. Biraz önce gördükleri manzaraya anlam veremeyince bize şaşkınlıkla bakıyor" dedi.

