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    4. Çokeşli ilişkilerini savundu! Sosyal medyadan tepki topladı... "Kocamı en iyi arkadaşım ve onun kocasıyla paylaşıyorum"

    Çokeşli ilişkilerini savundu! Sosyal medyadan tepki topladı... "Kocamı en iyi arkadaşım ve onun kocasıyla paylaşıyorum"

    12.12.2023 10:29 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyadan yaptıkları paylaşımda alışılmadık ilişkilerinden söz eden bir çfit gündem gelmeyi başardı. Katy'nin yetişkinlere yönelik içerik yaratıcısı eşi Rob Oz ile Avustralya'da fırtınalı bir aşk hikayesine imza attı. Katy, Truly's Love Don't Judge YouTube programına konuk olduğunda, "Kocamı en iyi arkadaşım ve onun kocasıyla paylaşıyorum" ifadelerini kullandı.

    Sosyal medyadan ilişkilerinin anlatan Katy ve Rob çifti eleştiri oklarının haline geldi. Çokeşliliğin tepkilere neden olmaması gerektiğini savunan çift Katy'in yakın arkadaşı Dee ve onun eşi Will ile yanı evde yaşıyor. Dörtlü olarak dıaşrı çıktıklarında tepkilerle karşılaştıklarını söyleyen Katy, "Dışarıda insanlar bizi gördüğünde kafasını karıştırıyor. Öpüşüyoruz ve sonra yer değiştiriyoruz. Biraz önce gördükleri manzaraya anlam veremeyince bize şaşkınlıkla bakıyor" dedi.

    Kesfet

    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü ikilinin ilişkilerini eleştirdi. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Bu çok iğrenç ve rahatsız edici" notunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu durumu asla anlayamayacağım" yorumunu yaptı.

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    Anahtar Kelimeler:
    ilişki sorunları
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