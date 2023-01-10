Cristiano Ronaldo hem Beşiktaş'ı hem de Galatasaray'ı yaktı! Şampiyonluktan bile edebilir...

Ronaldo'nun Al Nassr'a transferi Süper Lig'de tüm dengeleri bozdu. Beşiktaş'ın golcüsü Wout Weghorst'u siyah-beyazlılardan kopartmak üzere olan Manchester United Galatasaray'ı da yakmak üzere...
Manchester United'dan ayrılarak Al Nassr'a imzayı atan Ronaldo'nun bu hamlesinin ardından İngiliz ekibi Portekizli oyuncudan boşalan forvete yeni bir oyuncu almak için kolları sıvadı. Dünya Kupası'nda ve Beşiktaş'ta gösterdiği performansla herkesin takdirini kazanan Weghorst, Manchester United'ın radarına girdi.
Weghorst ve yıldız oyuncunun kulübü Burnley ile her konuda anlaşma sağlayan Manchester United, Beşiktaş'tan gelecek habere odaklandı. Siyah-beyazlılarda sezon sonuna kadar kiralık olarak forma giyme anlaşması yapan Hollandalı oyuncu Beşiktaş'tan kolaylık bekliyor.
Manchester United, Weghorst'un yanında bir forvet transferi daha yapmak istiyor. Galatasaray'ın yakından ilgilendiği Dzeko'yu listesine ekleyen İngiliz ekibi, Ronaldo'nun ayrılışının ardından hem Beşiktaş'ın hem de Galatasaray'ın tüm planlarını bozmak üzere. Özellikle Beşiktaş'ı şampiyonluk yolunda sekteye uğratan Manchester ekibi, siyah-beyazlıları kupadan bile edebilir...