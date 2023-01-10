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Cristiano Ronaldo hem Beşiktaş'ı hem de Galatasaray'ı yaktı! Şampiyonluktan bile edebilir...

10.01.2023 13:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr'a transferinin ardından takıma katılan yıldız oyuncu, Al Nassr'ın mücadelesini tribünden takip etti. Transferin resmileşmesinin ardından domino etkisi oluştu. Manchester United'ın Ronaldo'nun boşluğunu doldurmak istemesi Beşiktaş'ın başını yaktı. Siyah-beyazlıların golcü oyuncusu Wout Weghorst adım adım Manchester ekibine gidiyor. Beşiktaş'ın dengelerini bozan Ronaldo şimdi de Galatasaray'ı yakmak üzere...

Wout Weghorst

Wout Weghorst

HOL Hollanda
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
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Ronaldo'nun Al Nassr'a transferi Süper Lig'de tüm dengeleri bozdu. Beşiktaş'ın golcüsü Wout Weghorst'u siyah-beyazlılardan kopartmak üzere olan Manchester United Galatasaray'ı da yakmak üzere...

İMZAYI ATTI, WEGHORST İŞİ BİTTİ

İMZAYI ATTI, WEGHORST İŞİ BİTTİ

Manchester United'dan ayrılarak Al Nassr'a imzayı atan Ronaldo'nun bu hamlesinin ardından İngiliz ekibi Portekizli oyuncudan boşalan forvete yeni bir oyuncu almak için kolları sıvadı. Dünya Kupası'nda ve Beşiktaş'ta gösterdiği performansla herkesin takdirini kazanan Weghorst, Manchester United'ın radarına girdi.

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Weghorst ve yıldız oyuncunun kulübü Burnley ile her konuda anlaşma sağlayan Manchester United, Beşiktaş'tan gelecek habere odaklandı. Siyah-beyazlılarda sezon sonuna kadar kiralık olarak forma giyme anlaşması yapan Hollandalı oyuncu Beşiktaş'tan kolaylık bekliyor.

ŞİMDİ DE GALATASARAY'I YAKIYOR

ŞİMDİ DE GALATASARAY'I YAKIYOR

Manchester United, Weghorst'un yanında bir forvet transferi daha yapmak istiyor. Galatasaray'ın yakından ilgilendiği Dzeko'yu listesine ekleyen İngiliz ekibi, Ronaldo'nun ayrılışının ardından hem Beşiktaş'ın hem de Galatasaray'ın tüm planlarını bozmak üzere. Özellikle Beşiktaş'ı şampiyonluk yolunda sekteye uğratan Manchester ekibi, siyah-beyazlıları kupadan bile edebilir...

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