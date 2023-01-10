Cristiano Ronaldo hem Beşiktaş'ı hem de Galatasaray'ı yaktı! Şampiyonluktan bile edebilir...

ŞİMDİ DE GALATASARAY'I YAKIYOR

Manchester United, Weghorst'un yanında bir forvet transferi daha yapmak istiyor. Galatasaray'ın yakından ilgilendiği Dzeko'yu listesine ekleyen İngiliz ekibi, Ronaldo'nun ayrılışının ardından hem Beşiktaş'ın hem de Galatasaray'ın tüm planlarını bozmak üzere. Özellikle Beşiktaş'ı şampiyonluk yolunda sekteye uğratan Manchester ekibi, siyah-beyazlıları kupadan bile edebilir...