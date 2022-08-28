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Çubuk'ta sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı

28.08.2022 22:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çubuk'ta sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı, bazı evler zarar gördü.

Yağış nedeniyle İkipınar Mahallesi'nden geçen İkipınar deresi taştı, birçok evin giriş katını ve garajları su bastı.

Yüksek kesimlerden gelen sel, ahırlar ve ambarlardaki mahsullere zarar verdi.

Bazı ilçe sakinleri, kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı.

İtfaiye ekipleri, bölgede temizlik çalışması başlattı.

Çubuk'ta sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı

Çubuk'ta sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı

Çubuk'ta sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı

Çubuk'ta sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı

Çubuk'ta sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı

Çubuk'ta sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı

Çubuk'ta sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı

Çubuk'ta sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı

Çubuk'ta sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı

Çubuk'ta sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı

Çubuk'ta sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı

Çubuk'ta sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı

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sel yağmur Ankara su baskını çubuk

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