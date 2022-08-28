Ankara'nın Çubuk ilçesinde sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı, bazı evler zarar gördü.
Yağış nedeniyle İkipınar Mahallesi'nden geçen İkipınar deresi taştı, birçok evin giriş katını ve garajları su bastı.
Yüksek kesimlerden gelen sel, ahırlar ve ambarlardaki mahsullere zarar verdi.
Bazı ilçe sakinleri, kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı.
İtfaiye ekipleri, bölgede temizlik çalışması başlattı.
Çubuk'ta sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı
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