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Cumartesi günleri herkes bu tarifi yapıyor! İşte patates pizzası tarifi

02.10.2021 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm haftanın yorgunluğunu atabileceğiniz hafta sonu, nihayet geldi çattı. Mutfağınızda lezzetli tarifler denemek için en uygun günlerden biri de şüphesiz Cumartesi günü... İşte hafta sonunuza lezzet katacak mükemmel patates pizzası tarifi...

Lezzetli yemeklerin vazgeçilmez besinlerinden olan patates, doyuruculuğu ve pratikliğiyle, Türk mutfağının favori ürünleri arasında yer alıyor. İşte hafta sonu sofranıza renk katacak patates pizzası tarifi:

Patates pizzası için malzemeler:

  • 1 adet patates
  • 2 adet yumurta
  • 1 adet küçük domates
  • 10 dilim sucuk
  • Rendelenmiş kaşar peyniri
  • Sıvı yağ
  • Zeytin
  • Tuz

PATATES PİZZASI NASIL YAPILIR?

Soyulmuş patatesli dilimleyin.
Tavaya sıvı yağ dökün ve patatesleri ekleyin
Patatesleri yağın içine bıraktıktan sonra kapağı kapatın.
Patatesleri, orta ateşte yumuşak bir hale gelene kadar bekletin.
Ayrı bir kapta çırptığınız yumurtaya tuz ilave edin.
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