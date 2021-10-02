Cumartesi günleri herkes bu tarifi yapıyor! İşte patates pizzası tarifi

Lezzetli yemeklerin vazgeçilmez besinlerinden olan patates, doyuruculuğu ve pratikliğiyle, Türk mutfağının favori ürünleri arasında yer alıyor. İşte hafta sonu sofranıza renk katacak patates pizzası tarifi:
Patates pizzası için malzemeler:
- 1 adet patates
- 2 adet yumurta
- 1 adet küçük domates
- 10 dilim sucuk
- Rendelenmiş kaşar peyniri
- Sıvı yağ
- Zeytin
- Tuz
PATATES PİZZASI NASIL YAPILIR?
Soyulmuş patatesli dilimleyin.
Tavaya sıvı yağ dökün ve patatesleri ekleyin
Patatesleri yağın içine bıraktıktan sonra kapağı kapatın.
Patatesleri, orta ateşte yumuşak bir hale gelene kadar bekletin.
Ayrı bir kapta çırptığınız yumurtaya tuz ilave edin.
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