Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hacı Bektaş Veli'yi Anma Programı'nda konuştu: (2)

NEVŞEHİR (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizdeki 1585 cemevinin tamamı ziyaret edilerek, Alevi-Bektaşi vatandaşlarımızın toplam 8 bin 740 talebi belirlendi. Bu taleplerin 5 bin 600'ü hızla karşılandı. Diğer taleplerle ilgili İçişleri, Kültür ve Adalet Bakanlarımız müşterek bir çalışma yapıyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hacı Bektaş Belediye Meydanı'nda Hacı Bektaş Veli'nin Hakk'a Yürüyüşünün 751. Yıl Dönümü Anma Programı'na katılarak, vatandaşlara hitap etti.

Vefatının 750. yıl dönümü vesilesiyle 2021 yılını UNESCO ile birlikte tüm dünyada Hacı Bektaş Yılı olarak belirlediklerini hatırlatan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Hazreti Hünkar'ın 'gelin canlar bir olalım' çağrısını dünyanın dört bir yanında düzenlediğimiz etkinliklerle tüm insanlıkla paylaştık. Bu etkinlikler vesilesiyle koronavirüs salgınının yükü altında ezilen insanlığın gönlünde bir ışık, bir çerağ yakabildiysek ne mutlu bize. Hacı Bektaş-ı Veli Dergahı cumhuriyetle birlikte diğer tüm benzeri kurumlar gibi kapatılmıştı. Bu sevgi, barış, kardeşlik ve muhabbet kapısının müze statüsüyle fiziken yeniden açılmasını sağlayan şehit Başbakan rahmetli Adnan Menderes'tir. Etap etap süren çalışmaların tamamlanmasının ardından bu külliye, dört bir yandan gelen Hacı Bektaş dostlarının iştirakiyle tümüyle hizmete girmiştir. Böylece Hazreti Hünkar'ın 'Sevgi, saygı üzerine kurulmuştur yapımız, ta ezelde ebede açık durur kapımız' sözüne uygun şekilde bu kapı yeniden gönülleri aydınlatmaya devam etmiştir.

Ayrıca geçen sene Hacı Bektaş-ı Veli'nin Suluca Karahöyük'te geldiğinde sofrasına oturduğu Kadıncık Ana Evi'nin restorasyonunu tamamlayıp, yeniden ziyarete açmıştık. Bu yıl da Hazreti Hünkar'ın komşusu, onun mihmanı olan Bektaş Efendi Türbesi'nin restorasyon işlemlerini bitirerek, tekrar ziyarete açıyoruz."

- "İçişleri, Kültür ve Adalet Bakanlarımız müşterek çalışma yapıyor"

Muharrem orucu vesilesiyle geçen hafta Ankara'da Hüseyin Gazi Türbesi'ni ziyaret ettiğini anımsatan Erdoğan, şu bilgileri verdi:

"Canlarla bir araya gelip hem Kerbela şehitlerimizi rahmetle yad ettik hem de samimi bir muhabbet gerçekleştirdik. Bir süredir İçişleri ve Kültür Bakanlıklarımızın koordinasyonunda milli birlik ve beraberlik çalışması yürütüyoruz. Ülkemizdeki 1585 cemevinin tamamı ziyaret edilerek, Alevi-Bektaşi vatandaşlarımızın toplam 8 bin 740 talebi belirlendi. Bu taleplerin 5 bin 600'ü hızla karşılandı. Diğer taleplerle ilgili İçişleri, Kültür ve Adalet Bakanlarımız müşterek bir çalışma yapıyor. İnşallah bu da yakında neticelenecek. Ayrıca, çeşitli illerimizde temeli yapılan ve yapımı tamamlanan 8 cemeviyle ilgili toplu bir töreni de yakında gerçekleştireceğiz."

- "Kardeşliğimize daha sıkı sahip çıkarak alçak oyunu hep birlikte bozacağız"

Erdoğan, 85 milyon vatandaşın tamamının, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin birinci sınıf, aynı hak ve imkanlara sahip, hiçbirinden asla vazgeçmeyecekleri mümtaz fertler olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Anadolu'daki bin yıllık varlığımızı hala hazmedemeyenlerin, her dönem olduğu gibi bugün de milletimiz arasında ayrılık tohumları ekerek, vatanımızı parçalama niyetleri elbette vardır. Bunun için mezhep ve meşrep farklılıklarını körüklemekten, köken ve ideolojik kamplaşma fitnelerine kadar her türlü gayreti gösteriyorlar. Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi güçlendirme yönünde attığımız en küçük bir adıma bile tahammül edemeyenlerin aslında neyi amaçladıklarını, sufleyi nereden aldıklarını gayet iyi biliyoruz. Özellikle kimi Avrupa devletlerinin ülkemizdeki her kesim gibi Alevi-Bektaşi vatandaşlarımız üzerinde oynamaya çalıştıkları kirli oyunu sizlerin de gördüğüne ben inanıyorum.

Alevi-Bektaşi toplumunu İslam'dan kopartmaya çalışarak atılan ilk adımın devamı, insanlarımızı birbirine düşman etmek olacaktır. Nitekim bu yönde sergilenen oyunun, provokasyonun örneklerini her gün takip ediyoruz. İnşallah birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize, müştereklerimize daha sıkı sahip çıkarak bu sinsi ve alçak oyunu hep birlikte bozacağız. Hakk'a yürüyüşünün 751. yıl dönümünde Hacı Bektaş-ı Veli Hazretlerini tazimle yad ediyoruz. 'Bu kapı sevgi, barış, kardeşlik, muhabbet kapısıdır' diyerek, Hacı Bektaş-ı Veli irfanı etrafında bir araya gelen herkese şükranlarımı sunuyorum. Unutmayalım ki muhabbetten Muhammed oldu hasıl, Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl?"

- Notlar

Programa, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hamza Dağ, Mustafa Şen ve Vedat Demiröz de katıldı.

58 şehirden 1800 davetlinin katıldığı programa, yaklaşık 200 Alevi dedesi ve Bektaşi babası iştirak etti.

Programdan önce Hacı Bektaş Veli Müzesi ve Dergahı'nın hikayesini anlatan film gösterildi. Alevi Bektaşi dedeleri akşam duası yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları, "İkrar" isimli tiyatro oyununu sahneledi. Hacı Bektaş Veli 751. Yıl Dönümü Etkinlikleri tema filminin gösterimi yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından Hacı Bektaş-ı Veli Dergahı'nı ziyaret etti.

(Bitti)