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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de AK Parti İl Teşkilatıyla bir araya geldi

06.08.2022 22:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de AK Parti İl Teşkilatıyla bir araya geldi

KOCAELİ (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'deki temasları kapsamında AK Parti İl Teşkilatıyla bir araya geldi.

Kocaeli Kongre Merkezi'ndeki toplantıya, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir de katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de AK Parti İl Teşkilatıyla bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de AK Parti İl Teşkilatıyla bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'de

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ak parti cumhurbaşkanı erdoğan teşkilat

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