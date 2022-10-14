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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Malatya’da ziyaretlerde bulundu

14.10.2022 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Malatya’da ziyaretlerde bulundu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Malatya’da ziyaretlerde bulundu.

Cuma namazını tarihi Yeni Cami’de kılan Oktay, namaz çıkışı cemaatin ve vatandaşların ilgisiyle karşılaştı.

Oktay, vatandaşlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sevgi ve selamlarını iletti, Erdoğan'ın haftaya Malatya'ya geleceğini söyledi.

Daha sonra esnafı ziyaret eden Oktay, ikram edilen kayısılardan yedi. Esnafın "Daha güzelleşeceksiniz" demesi üzerine Oktay, "Kayısı güzelleştiriyor mu yani?" diye sordu. İş yeri sahibi ise "Dinçleştiriyor. Gençleştiriyor." yanıtını verdi.

Oktay, bir kuruyemişçide gazetecilere leblebi, dönercide kestiği döneri ise çevredekilere ikram etti.

Malatya'da gerçekleştirilecek olan EXPO 2028 için kent meydanında açılan standı ziyaret eden Oktay, muhtarlar ve vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı da makamında ziyaret eden Oktay ziyaret defterini imzaladı.

Ziyaret basına kapalı gerçekleşti.

Oktay'a AK Parti Malatya Milletvekilleri Öznur Çalık, Bülent Tüfenkci ve Hakan Kahtalı da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Malatya’da ziyaretlerde bulundu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Malatya’da ziyaretlerde bulundu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Malatya’da

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Malatya’da

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Malatya’da

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Malatya’da

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Malatya’da

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Malatya’da

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Malatya’da

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Malatya’da

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Malatya’da

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Malatya’da

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Malatya Fuat Oktay cumhurbaşkanı yardımcısı ziyaret

Malatya Namaz Vakitleri 14 Ekim Cuma

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