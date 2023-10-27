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    4. Cumhuriyet'in asırlık tanığı 10 kadın! 100 yaşını aşan çınarlar Cumhuriyet'i ve Atatürk'ü anlattı... "Atatürk yanağımı sıkınca 'seni görmeye geldim' dedim"

    Cumhuriyet'in asırlık tanığı 10 kadın! 100 yaşını aşan çınarlar Cumhuriyet'i ve Atatürk'ü anlattı... "Atatürk yanağımı sıkınca 'seni görmeye geldim' dedim"

    27.10.2023 13:58 | Son Güncelleme:
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    Anadolu Ajansının (AA) Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kapsamında hazırladığı özel haberde Cumhuriyet tarihinin asırlık tanığı olan 10 kadının fotoğraflarına ve anılarına yer verdi. İçlerinde Atatürk'ü yakından görenlerden biri olan Erzurumlu 101 yaşındaki Aliye Göker, "Atatürk geldi, beni sevip, yanağımı sıktı. Bana 'Sen buraya neden geldin?' dedi. Ben de ona 'Seni görmeye geldim' dedim" sözleriyle çocukluk anısını paylaştı.

    Cumhuriyet'in 100. yılında AA ekibi, Cumhuriyet'in asırlık tanığı Malatya'dan 109 yaşındaki Fatma Göçer, 107 yaşındaki Emine Yeşil, 106 yaşındaki Güllü İçli, 108 yaşındaki Hafi Can, 101 yaşındaki Sultan Kaya ve 101 yaşına giren Zeliha Boyraz, Eskişehir'den 104 yaşındaki Elife Gündüz ve 108 yaşındaki Meryem Şan, Ankara'dan 101 yaşındaki Ümmügülsüm Gürsoy ve Erzurum'dan 101 yaşındaki Aliye Göker'i fotoğraflayıp görüntüledi.

    Cumhuriyet ve Atatürk'ü anlatan kadınlar Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün öldüğünde yaşadıkları derin üzüntüden de söz etmeyi ihmal etmedi. Ankara'da yaşayan 101 yaşındaki Erzincanlı Ümmügülsüm Gürsoy, "Atatürk'ün ölüm haberini aldığımda çok üzüldüm. Hiç unutmam, bir kayısı ağacına yaslandım ve saatlerce ağladım" o günü anlattı.

    Günün Trend Haberleri

    CUMHURİYET'İN ÇINARLARI

    Günyüzü ilçesinde 108 yaşındaki, 4 kız, 2 erkek çocuk sahibi Meryem Şan da Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün öldüğü 10 Kasım 1938'e ilişkin anısını aktararak, "Annem caminin önünde ağladı." dedi.
    Yeşilyurt ilçesinde yaşayan 101 yaşındaki Zeliha Boyraz, Atatürk'ü yaptıklarıyla bildiğini dile getirerek, "Atatürk'ü görmedim ama adını duydum, güzel işler yapmış. Allah ondan razı olsun. Beni Anıtkabir'e götürseler giderim, dua ederim." ifadesini kullandı.
    Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Aşağıköy Mahallesi'nde 107 yaşındaki, 6 çocuk, 35 torun sahibi Emine Yeşil, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü görmediğini söyledi.
    Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 106 yaşına giren, 6 çocuk, 28 torunu olan Güllü İçli de geçmişe dair anılarını anlattı. Can ve İçli, gençlik yıllarının zorluklarla geçtiğini belirtti.
    Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 1915'te dünyaya gelen, 8 çocuk, 30 torun sahibi Hafi Can anılarını anlatmayı ihmal etmedi
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    Anahtar Kelimeler:
    Cumhuriyet

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