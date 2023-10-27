Cumhuriyet'in asırlık tanığı 10 kadın! 100 yaşını aşan çınarlar Cumhuriyet'i ve Atatürk'ü anlattı... "Atatürk yanağımı sıkınca 'seni görmeye geldim' dedim"

Cumhuriyet'in 100. yılında AA ekibi, Cumhuriyet'in asırlık tanığı Malatya'dan 109 yaşındaki Fatma Göçer, 107 yaşındaki Emine Yeşil, 106 yaşındaki Güllü İçli, 108 yaşındaki Hafi Can, 101 yaşındaki Sultan Kaya ve 101 yaşına giren Zeliha Boyraz, Eskişehir'den 104 yaşındaki Elife Gündüz ve 108 yaşındaki Meryem Şan, Ankara'dan 101 yaşındaki Ümmügülsüm Gürsoy ve Erzurum'dan 101 yaşındaki Aliye Göker'i fotoğraflayıp görüntüledi.

Cumhuriyet ve Atatürk'ü anlatan kadınlar Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün öldüğünde yaşadıkları derin üzüntüden de söz etmeyi ihmal etmedi. Ankara'da yaşayan 101 yaşındaki Erzincanlı Ümmügülsüm Gürsoy, "Atatürk'ün ölüm haberini aldığımda çok üzüldüm. Hiç unutmam, bir kayısı ağacına yaslandım ve saatlerce ağladım" o günü anlattı.



